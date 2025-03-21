科技安全全能旗舰SUV腾势N9震撼上市不再低调，以科技致敬奋斗者时代。推出易三方插混1300尊荣型、易三方插混1300旗舰型，官方指导价38.98万元—44.98万元。作为腾势旗下旗舰SUV，腾势N9全系标配易三方、2.0T超级混动、云辇-A（双腔空气悬架）、天神之眼 B，重塑50万级大型旗舰SUV价值标杆。为感谢预售用户的信赖，腾势N9特别推出限定礼遇：预售转大定用户可享价值5000+元首发大定礼盒；直接大定用户可享价值2000+元大定礼盒。所有提车用户皆可享价值1500+元交付礼盒，诚意拉满！此外，腾势N9还重磅推出16968元升级灵鸢·比亚迪智能车载无人机系统、终身免费城市NOA、至高10000元置换补贴、12期0息等六大上市权益。

腾势N9采用2000MPa热成型钢笼式车身，配合混动CTB电池车身一体化技术，铸就公路坦克级的安全实力。全车标配9安全气囊，全方位缓冲碰撞冲击，降低二次伤害。得益于为安全而生的易三方，腾势N9在冰雪、积水，或对开路面行驶时，低附路面增稳系统可以维持车辆稳定，不仅不打滑，还能在安全的前提下保证通行效率；腾势N9 高速AEB刹停速度120km/h，夜间AEB功能能够实现110km/h的速度精准刹停，同时百万公里误触发小于1次。腾势N9搭载易三方整车智能控制技术平台，融合三电机独立驱动、后轮双电机独立转向、VMC整车运动控制、全系CTB电池车身一体化四大核心技术，实现远超同级的性能与颠覆传统的操控。

在三电机的协同下，腾势N9可以释放出近千匹马力的综合功率，超越12缸发动机，百公里加速3.9秒级，远超同级SUV。同时，在能耗和续航方面， NEDC馈电油耗仅6.3L/100km，纯电续航超200km，综合续航1302km，重新定义旗舰SUV的性能。此外，腾势N9全系搭载云辇-A（双腔空气悬架），配合预瞄功能，进一步提升驾乘舒适性，将险途变坦途。智能化方面，腾势N9同样满配。AI智能座舱搭载DiLink系统，4nm旗舰芯片、5G智能网联、全车十块屏幕，反应迅速、交互流畅，丰富的生态让每一次出行都充满快乐。“六音区”语音交互，让三排乘客也能通过语音与接入DeepSeek满血版的AI智能座舱互动，提升出行的舒适度与愉悦感。

比亚迪重磅宣布开放生态战略正式升级，发布汽车行业loT协议“Auto loT”。将生态开放升级到硬件，打通汽车全场景互联。从车、手机、穿戴设备，到无人机，比亚迪以车为核心，链接一切。儿童安全座椅、按摩眼罩和智能床垫等20余款loT产品，也将在年内陆续上架。智驾方面，腾势N9全系标配天神之眼 B，配备1个激光雷达、5个毫米波雷达、12个摄像头等32个多形态传感器，具备车对车、车对行人、车对二轮车自动刹车的能力，以及车道保持等功能。腾势N9上市交付即搭载端到端无图城市领航。在城市场景中，腾势N9智驾可以精准识别占道停车、非机动车抢道和逆行、锥桶、交通柱、栅栏改道等障碍情况，及时变道绕行，通行更安全效率；在X型、Y型、丁字、错位、多岔路口、环岛等复杂路口，智驾可提前规划，选择合适车道，流畅通过；在狭窄的乡村道路，智驾同样游刃有余，可自主控制方向及动力自主通行，还可在车身两侧预留20cm安全冗余，有效避免剐蹭风险。

腾势N9还支持APA自动泊车功能，支持垂直/侧方/斜列车位及夜间/雨天复杂泊车场景，一键精准识别、泊入、泊出，无需操控方向盘或踏板，手机APP还可远程查看进度或遥控泊车，遇到狭窄车位还会自动留出下车空间，让新手也能像老司机一样停车入库。新增全新智慧寻车功能，轻松获取爱车位置，泊车、寻车、出车一条龙。值得一提的是，腾势N9还首发搭载灵鸢智能车载无人机系统，支持动态起降、随动跟拍、地空双摄、收纳快充、一键大片五大功能，解锁上帝模式的自由。百变空间，宜商宜家。腾势N9长宽高分别为5258X2030x1830mm，轴距3125mm，带来远超同级的车内空间，腾势N9通过CTB技术、超紧凑2.0T双模动力总成、空调冰箱一体化技术等整车融合创新，乘员舱面积达到6.41平方米，约等于一个入户花园，相当于较同级竞品多出一个座椅的空间。创新的三折叠座椅设计，可一键切换前排影院、后排大床、四人舒享、满员出行模式，用户还可以根据场景需求随心组合，解锁生活的无限可能。让人惊喜的是，腾势N9同时拥有一二排大床、二三排大床及行李箱拓展大床的车型。行业首创座垫抬升功能，让腾势N9拥有无需气垫全平大床，为用户提供超越期待的舒适与自由。

腾势N9整车布局同级最多的46个储物空间，如二排遥控器收纳槽、副驾密码手套箱等独特设计。腾势N9还创新性地采用“666”布局，全车配备6个云栖座椅，即使是在满载6人的情况下，依然可轻松容纳6个行李箱（包括4个20寸标准登机箱和2个儿童拉杆箱）及6个背包，或轻松横置放下47寸高尔夫球包，满足全家出行的多样化需求。在设计上，腾势N9将中国传统建筑美学与文化智慧中的“合”融入其中。顶天立地的前脸，双星冕大灯，纵向建筑感的外观轮廓与1:2的黄金比例，营造出不可撼动的气场。全新22吋多轮辐轮毂如“神之一手”，精妙刻画出整车的力量之美。外观提供玄璟墨、雪玉莹、烟晶灰、翠华瑶四款车色。进入车内，“因合而和”的内饰愈发赏心悦目。双环抱式座舱设计将科技与优雅完美融合，打造出宽敞的环绕式空间。搭配铂檀灰、云锦米内饰配色，尽显温馨与舒适。3.2㎡超大天幕玻璃带来三排天空视野，通透明亮犹如阳光房一样。

惊喜的还有全车云栖座椅。前排全息智能律动主驾、“一气两用”式主动驾驶侧翼支撑以及零重力豪华副驾，让前排乘客拥有极致体验。豪华零感中排座椅功能配齐，加上双横向移动功能以及双50W无线充电，带来尊享体验。超宽适三排座椅配备座垫抬升功能，为第三排乘客提供媲美MPV的舒适享受。此外，全系标配的帝瓦雷剧院级声场、电动门、11L智能冷暖三开冰箱、五温区双层流空调等。