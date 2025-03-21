3月20日，拼多多发布了2024年第四季度及全年财报。数据显示，受益于宏观经济稳中有进，以及平台高质量发展战略的显著成效，拼多多第四季度营收1106亿，全年营收3938亿。

据介绍，过去一年，通过全面深化高质量发展，拼多多先后落地了一系列“百亿减免”的惠商新举措，并深入全国各大农牧产区、产业集群，扶持了一批新质商家、新质品牌。同时，拼多多“电商西进”计划助力西部地区进入了“全面包邮”的电商新时代。

拼多多集团执行董事、联席CEO赵佳臻指出，目前，拼多多长期坚持的高质量发展战略正在进入收获期，平台及产业生态的效用不断释放，持续为供需两侧带来普惠，这也更加坚定了其投入生态建设的决心。他指出，今年1月初，平台还成立了“商家权益保护委员会”，旨在统筹各项业务团队，全面研究商家需求，持续优化商家经营环境，进一步完善平台及产业的生态建设。

此外，拼多多集团董事长、联席CEO陈磊也表示，过去几个季度，拼多多在生态建设上的坚定投入，帮助平台更好地应对了消费变化、产业转型以及行业竞争，引领电商行业进入了高质量发展的崭新阶段。“2025年，我们将以“钉钉子精神”继续践行高质量发展战略，发挥平台的数字化优势，扩大“新质供给”的上行规模，持续普惠广大消费者的美好生活，全力构建用户、商家及平台的共赢生态。”

根据财报数据，拼多多平台商家数量已超1420万家，在国内累计激发就业岗位超5532万个。此外，在农业领域，平台通过“农云行动”等项目带动30万新农人返乡创业，助力超2000万农业生产者参与到数字经济中。