天猫隆重推出了一款电商行业首创的 AI 设计工具 ——“家作”，为家电、家居和家装行业的商家提供了一整套高效的设计解决方案。借助这一创新工具，商家只需上传商品图片，便能一键生成各种风格的场景图，效果甚至媲美专业摄影。

“家作” 具备 AI 棚拍功能，可以为商家生成超过80种风格的场景图，并且支持用户上传参考图或输入文字进行自定义设计。更令人惊艳的是，新推出的 AI 模特功能能模拟真人效果。例如，AI 模特躺在枕头上时，画面中的褶皱感让人几乎无法分辨其真实与否。这种高仿真效果使得商家在展示产品时更具吸引力。

截至目前，“家作” 已经吸引了超过13万家商家使用，包括源氏木语、慕思、全友等多个知名品牌。天猫的家作产品经理鱼乘强调，AI 技术能够帮助商家显著提高运营效率，将传统的2-3天的设计流程压缩至几分钟内完成，并保持真实的视觉效果。

除了 AI 设计工具，天猫还在直播、营销和服务等领域推出了一系列 AI 工具，旨在全面提升家电家居商家的经营效率。在直播方面，商家只需一张绿幕，就能实现虚拟直播场景的打造;而淘宝官方直播的数字人则可以提供全天候的直播服务。营销方面，AI 小万为商家提供个性化咨询和广告投放方案，大幅节省时间。

在服务方面，智能客服系统 “店小蜜” 通过先进的模型实现精准问答，有效降低客服成本。同时，生意管家平台集成了多种功能，每天帮助商家节省约30% 的时间，极大地提升了生产力。