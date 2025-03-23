长城汽车正式发布了第二代Hi4智能四驱电混技术，并同步开启了二代哈弗枭龙MAX的全国预售，新车共计推出5款细分车型，预售区间为13.88-17.68万元。长城汽车第二代Hi4四驱电混技术，相比第一代Hi4技术，通过硬件、燃油技术、电能技术、算法等4大板块进行28项技术升级，不仅在能耗、操控和安全性方面实现了显著提升，更以更省、更爽、更安全为核心目标，为用户带来超越期待的驾乘体验。

在节能方面，通过智能后桥解耦系统和自适应能量回收技术，进一步降低了高速行驶时的油耗，实现了“两驱的能耗，四驱的体验”。第二代Hi4通过智能后桥解耦系统，高速巡航时后桥电机无感断开，将拖拽损耗降低72%，高速油耗进一步降低0.7L左右，CLTC馈电油耗仅4.2L/100km，结合可根据前车距离、车速智能调节的自适应能量回收技术，也让城市通勤CLTC纯电使用成本低至每公里5分钱。

动力总成采用高效1.5L直喷引擎与150kW后置电机的组合，配合均衡的前后配重设计，实现9种智能驱动模式的自动切换。全新开发的动态扭矩控制系统具备毫秒级响应能力，扭矩分配范围覆盖0-100%全域区间。特别针对冬季路况优化的冰雪模式，通过提升6.5%的扭矩控制精度和25%的模式切换速度，有效增强湿滑路面的操控稳定性。底盘系统经过重新调校，在连续弯道和高速变线场景中展现出更精准的循迹性能。