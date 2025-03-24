彭博社的马克·古尔曼在最新一期《Power On》中透露，苹果对视觉智能的终极计划远远超出了 iPhone。该公司希望将这一功能置于未来设备的核心。

他表示，除了 AirPods 以外，苹果正在开发配备摄像头的 Apple Watch。与未来的 AirPods 一样，这将帮助设备看到外部世界，并使用 AI 提供相关信息。这些产品距离上市可能至少还需要经历数次迭代，但已经被列入了苹果的产品规划。

按照当前设想，苹果计划在标准版 Apple Watch Series 和 Ultra 机型中加入摄像头。Series 版的摄像头可能类似 iPhone 的前置镜头，直接嵌入屏幕，而 Ultra 版则采用不同方案，将摄像头安置在表冠和按键附近的侧边。

古尔曼分析称，苹果之所以采用这种设计，可能是因为更厚的 Ultra 版拥有更充裕的内部空间，方便用户直接抬起手腕扫描物体，而 Series 版的用户则需要翻转手腕才能使用摄像头。

他还表示：“如果这些摄像头还能支持 FaceTime，当然是理想状态，但现实中难以实现。手表屏幕太小，视频通话体验不会太好，而且长时间抬起手腕也不够舒适。不过，从技术角度来看，将 FaceTime 应用迁移到 watchOS 并不是难题。”

据此前消息，本月初有消息称，苹果为扩展 Apple Intelligence 技术，正在研发内置摄像头的 AirPods。这一创新举措旨在通过耳机摄像头获取环境数据，为用户提供更智能的交互体验。