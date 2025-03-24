比亚迪王朝网智美中级纯电轿车——秦L EV正式上市，新车共推出三款配置，售价区间11.98万元-13.98万元。秦L EV基于e平台3.0 Evo拥有中级大空间，全系标配天神之眼高阶智驾。这一价格在中级纯电轿车领域极具竞争力，不少消费者将其视为小米SU7、特斯拉 Model 3的有力平替。

在外观设计方面，秦L EV融入浓厚的国潮元素，整体造型时尚动感。长车头、短车尾的黄金比例搭配溜背造型。哥窑米、冰珀青、润玉白、茶晶灰四款车色。

车内配置上，冰箱、彩电、大沙发一应俱全，一体式智能冷暖冰箱能制冷制热，满足不同需求；“2+1”屏幕组合，即W-HUD、8.8英寸仪表和15.6英寸中控大屏；宽舒云感座椅符合人体工学，主驾8向、副驾4向电动调节，具备通风、加热、记忆功能。此外，多项智能便捷配置如VTOL移动电站、车载ETC、行车记录仪等也全系标配。空间表现上，秦L EV拥有2820mm的中级轴距，车内空间宽敞，得房率达84.8%，后排腿部空间充裕。前后双备箱设计更是实用，后备箱容积460L，还有35L收纳槽，前备箱容积65L，可满足多种储物需求。

性能方面，秦L EV基于e平台3.0 Evo全新打造，具备多项技术优势。得益于e平台3.0 Evo两大全球首创技术——电池高效双环流直冷直热技术，16合1高效热管理集成模块，其整车能耗低至每百公里10.8kWh，满电续航可达545km。同时，秦L EV还采用了CTB电池车身一体化技术，车身架构更强，搭配全车75%高强度钢和安全笼式结构，扛得住超过自身重量5倍的车顶静压。

后置后驱布局搭配前双球头麦弗逊独立悬架和后五连杆独立悬架，操控性与稳定性俱佳，转弯半径仅5.4米。

智能驾驶是秦L EV的一大亮点，全系标配天神之眼C-高阶智驾三目版（DiPilot 100），全车29个传感器，可实现高快领航、全场景智能泊车等功能。在高快路上能自动跟车、避让加塞、智能避障；停车时，自动泊车、代客泊车、遥控泊车等功能轻松应对各种复杂车位。