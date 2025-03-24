惠普游戏解决方案部门总裁 Josephine Tan 上周接受了海外论坛 XDA 的采访，在采访中，她称惠普正在考虑基于 SteamOS 研发掌机。

Josephine Tan 首先被询问了关于 Windows 掌机的看法，但她的回答是：“以我个人使用体验来看，Windows 并不适合掌机。”她还称“如果我自己都不喜欢，我都不知道怎么去做这个产品。”她称不喜欢的原因在于游戏掌机的理想状态应该是“开机即玩”，并且掌机在开机时能自动恢复上次的游戏进度，而 Windows 目前无法实现这一点。

在问及是否考虑推出搭载 SteamOS 的掌机时，Josephine Tan 非常干脆利落地回答了“当然”。她还表示，惠普不想只做“组装厂”，把硬件拼凑起来谁都会，差异化体验才是核心。

当前 Windows 掌机有着软件和硬件不协调的割裂，用户在使用 Windows 掌机时会遇到游戏界面缩放比例异常、突然出现输入框而没有键盘只能手动打开虚拟键盘、游戏中突然提示系统需要重启更新等使用体验不佳等场景。而 SteamOS 以游戏为中心的设计或许能为这些掌机指一条明路。

SteamOS 将开放授权，Steam Deck 以外的游戏掌机也可以出厂搭载 SteamOS 系统。在 CES 2025 上亮相的联想 Legion Go S 是第一款获得正式授权搭载 SteamOS 的第三方游戏掌机。目前还没有更多关于惠普与 SteamOS 的更多消息。