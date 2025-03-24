科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.03.17-2025.03.23）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

东南亚双雄最终会走向合并么？

在东南亚的科技互联网领域，各自影响了以亿为单位的人口数量的Grab和GoTo始终会是这里绕不过去的存在。同样的，当二者之间开始出现交织离合时，这些走向也将吸引足够多的外界目光于此驻足。

一方面，在持续亏损和胶着的市场竞争压力下，这笔价值可能达到70亿美元的交易的达成或许会是资本市场最想要看到的一个答案。然而，作为几乎成为了该地区按需服务领域代言词、并且能够成为当地GDP构成的两家超级巨头，在监管层面，Grab和GoTo的各自独立可能会是它们面对自身庞大体量之于社会责任时的一种无法忽视的呼声。

当然，无论是走向哪一种结局，在Grab和GoTo的背后，不难发现的是东南亚互联网经济正在于此走向另一个阶段。

它不同于21年前后的那种史无前例的爆发式增长的过程，更像是这片新兴市场如何在某种程度上不再“新兴”的结论。或者用更简单的话来说就是——在东南亚科技创业领域，相比于如何开始，如何生存下去正在成为这其中所有参与者需要去面对的一个现实问题。

所以，回到开头的问题——在Grab和GoTo时代之后，东南亚会只剩一家超级平台么？在一切还未到来或者更多爆料即将到来之前，这个答案都将会是关于东南亚科技行业正在告别过去的一段缩影。而从这段缩影开始，东南亚也将会在未知中迎来更多新的开始。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

泰国考虑将外国游客免签停留期缩短至30天：泰国旅游和体育部长Sorawong Thienthong称，泰国计划将外国游客免签停留天数减半至30天，该国在打击游客利用免签来从事非法活动。自2024年7月以来，泰国允许来自93个国家的护照持有人入境旅游停留时间不超过60天。

TikTok Shop 马来西亚延长退货期：为了提高买家满意度，针对所有通过 TikTok Shop Mall 购买的商品，TikTok Shop Mall 卖家需要为买家提供为期 15 天的退货期。然而，针对马来西亚站点，TikTok Shop 东南亚跨境发布最新调整政策，自 2025 年 3 月 26 日起，针对部分买家通过 TikTok Shop Mall 购买的商品，TikTok Shop Mall 卖家需要为买家提供为期 30 天的退货期。

泰国批准27亿美元数据中心设施投资：据悉，泰国投资委员会（BOI）已于本周一批准了一批总规模达27亿美元的数据中心及云服务投资项目。据了解，这些项目来自三家不同的运营商，分别位于曼谷、春武里和罗勇地区，总IT负载量达350兆瓦左右。

哪吒汽车获泰国金融机构21.5亿元授信：哪吒汽车3月20日在泰国曼谷举行了经销商大会，并与当地供应商及金融机构签署四项重要协议，获100亿泰铢（约21.5亿元人民币）授信。据悉，哪吒汽车与泰国专业汽车金融机构——NLTH（泰国）签署合作框架协议，双方拟在批发与零售领域展开全面合作，授信额度为100亿泰铢。另外，哪吒汽车还与当地代工企业BGAC签署战略合作协议，BGAC计划在未来5年继续为哪吒汽车提供生产支持，并在今年7月启动哪吒X的本地化生产，致力于将泰国打造为哪吒汽车的东南亚出口基地。

会是暂时的回暖么？东南亚科技企业一季度融资环比回升30%：经历了24年的寒冬后，时间来到今年一季度的尾声，对东南亚科技企业来说，一些新的迹象正在这里出现。据Traxcn日前发布的一份报告指出，今年一季度期间，东南亚科技初创公司共筹集到了9.09亿美元资金，较去年四季度提升30%。

调研：六成新加坡消费者看好AI对金融服务业的影响：Salesforce在近期发布的一项调研中指出，60%的新加坡消费者（包括大多数千禧一代和Z世代群体）对AI对金融服务业的影响持乐观态度。同时，消费者对AI促进金融交易的潜力尤其看好——74%的新加坡消费者对此表示期待。

投融资

健康科技公司Mito Health获得220万美元融资：Mito Health成立于23年前后，旨在打造出一个通过强调预防措施和早期发现来保证人们健康的医疗健康系统。在具体落地层面，Mito Health主要通过旗下涵盖了100多种生物标志物的血液检测服务，帮助客户发现疾病的早期迹象，并为其提供个性化的见解以及有关补充剂、运动和营养的明确、可操作的步骤，促进客户达到最佳健康状态。

观点&观察

Grab有可能收购GoTo么？：在本次传言之后，不难预料会传出更多的进展或者关于否定的传言。但无论如何，无论是走向合并还是基于合作或者维持现状，对Grab和GoTo来说，在东南亚，它们都将深刻且深远的存在下去，哪怕只剩一些痕迹——因为在这之前，东南亚科技行业的格局已经被它们所改变，现在就是它们所定义的剧本。