据彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）称，预计苹果将在明年推出备受瞩目的折叠屏 iPhone，其售价将达到约 2000 美元（约人民币 1.45 万元）的高端价位。

古尔曼在最新一期《Power On》的问答环节中提及了苹果折叠屏设备的发布计划。他在本月早些时候曾表示，苹果的折叠屏 iPhone 可能会在“2026 年初”与消费者见面，而此次的言论表明，他根据相关消息源进一步确信 2026 年将是苹果折叠屏 iPhone 正式登场的年份。

据分析师 Jeff Pu 此前透露，该设备目前已进入富士康的新产品导入（NPI）阶段，预计将于 2026 年下半年开始大规模量产。

从产品设计来看，苹果的折叠屏 iPhone 据称将采用与三星 Galaxy Z Fold 类似的书本式折叠机制，而非三星 Galaxy Z Flip 的翻盖式设计。古尔曼指出，苹果版本的折叠屏在展开时屏幕折痕会更少，且近期 ETNews 报道称，其屏幕在人眼观察下几乎看不到折痕。

此外，古尔曼还提到，这款折叠屏 iPhone 将受益于苹果在 iPhone 17 Air 的研发过程中取得的显示屏、电池、调制解调器和芯片技术进步。iPhone 17 Air 预计将在今年取代苹果智能手机产品线中的“Plus”型号。

在价格方面，古尔曼预计该设备的售价将接近 2000 美元。而根据巴克莱银行最近的一份投资者研究报告，苹果首款折叠屏 iPhone 在美国的起售价可能达到 2300 美元左右，这将使其成为有史以来最昂贵的 iPhone。此前，供应链分析师郭明錤也曾预测，首款折叠屏 iPhone 的售价将在 2000 美元至 2500 美元之间。