全球首个体重管理 AI 大模型 “减单” 在合肥隆重发布。该项目是由安徽医科大学校长翁建平教授团队、中国科学技术大学附属第一医院及浙江诺特健康科技股份有限公司共同研发的成果。这一模型的推出，旨在帮助越来越多的超重和肥胖患者有效管理体重。

根据最新的统计数据，中国成人超重率已达到34.3%，肥胖率为16.4%，且这一趋势在年轻群体中愈发明显。如果不加以干预，预计到2030年，超重和肥胖率将飙升至70.5%。为了应对这一日益严峻的健康问题，国家卫生健康委员会和16个部门联合制定了《“体重管理年” 活动实施方案》，希望在未来三年内，通过科技支持广泛建立体重管理的环境。

“减单” 模型的构建，基于 DeepSeek、OpenAI 及豆包三个大模型，同时融合了诺特公司21年的知识库和超过40万名患者的管理数据。与其他同类模型不同，“减单” 专注于生活方式的干预，旨在应用于肥胖相关的慢性疾病管理。诺特公司董事长吴向明在发布会上表示，借助这一模型，传统需要专业团队跟踪的体重管理服务，可以转变为可以融入日常生活的数字健康助手。

据了解，“减单” 具有强大的功能，当用户上传一日三餐的图片或文字描述时，AI 助手可以快速分析出所摄入的碳水化合物、蛋白质和脂肪含量，并给出更健康的烹饪建议。此外，该模型的模块化应用也将扩展至内分泌科、营养科及全科管理等领域，预计在未来三年内覆盖超过1亿名慢性病患者。