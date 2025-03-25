据 Android Central 报道，在 2025 年游戏开发者大会（GDC）上，VR 开发者的人数明显减少，反映出虚拟现实行业正面临的“可见性危机”。

在 GDC 2025 的一场名为“解决 VR 游戏可见性危机：触达主流受众的策略（Solving VR Gaming’s Visibility Crisis: Strategies for Reaching Mainstream Audiences）”的讨论会上，来自 Moss 和 Ghosts of Tabor 的发行商、VR 营销 CEO 以及 IGN 的执行编辑共同探讨了 VR 开发者面临的收入下滑问题。

Meta 的 Oculus Publishing 负责人虽然在后续演讲中声称其商店调整对开发者利润影响“非常小”，但与会者指出，平台的支持和营销资金已经枯竭，迫使开发者自谋生路。

然而，随着平台转向“直接测量投资回报”，主流受众逐渐被忽视。零售商如 Gamestop 和 Best Buy 也开始移除 VR 头显，减少了普通消费者接触 VR 的机会。

尽管面临挑战，开发者并未放弃。Polyarc 的出版总监 Lincoln Davis 分享了 Sony 如何通过广泛的宣传支持 Moss，展示了 VR 的潜力。

为了应对可见性危机，开发者开始尝试跨工作室合作和创新营销策略。Beyond Frames 的出版总监 Maeva Sponbergs 表示，他们正在通过 Pinterest、Facebook 广告等渠道触达非游戏群体，同时在 Reddit 和 Discord 上推广核心游戏。Polyarc 则通过影响者营销和书友会等非常规方式，成功保持了 Moss 的盈利能力。