昆仑万维正式推出了全球首个音乐推理大模型 Mureka O1，这款模型的推出标志着 AI 音乐创作技术的一次重大突破。Mureka O1不仅引入了链式思维（CoT）能力，还显著提高了音乐生成的质量与效率，给全球音乐界带来了强烈震撼。

Mureka O1是在昆仑万维新升级的音乐生成基础模型 Mureka V6的基础上开发而成，它支持多达10种语言的歌词创作、纯音乐生成和音色克隆等多项功能。这款大模型的诞生意味着，国产 AI 音乐生成产品的功能更加丰富多样，能够满足不同用户的需求。

与其前身 Suno V4相比，Mureka O1在主客观评测中表现得相当优异。在主观听感测试中，Mureka O1的人声、背景音乐和混音的质感明显优于 Suno V4，而在配器丰富度、作曲结构以及旋律质量等指标上也有显著提升。同时，Mureka O1生成完整歌曲的速度也比 Suno V4快了一倍，为用户带来了更高效的创作体验。

Mureka O1通过引入思考与自我批判的能力，能够在生成过程中加入更具逻辑性和连贯性的元素。这使得 AI 生成的音乐在风格和结构上更符合用户的预期，旋律也更加动听。此外，Mureka V6还首次提供了五种 API 服务，使得开发者能够方便地将其音乐生成能力整合到各自的产品中，实现商业价值。