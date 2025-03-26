随着 Rockstar Games 旗下备受瞩目的《GTA 6》预计于 2025 年秋季上市的日期日益临近，整个视频游戏行业正密切关注其确切的发售时间。据 The Game Business 报道，至少有三家主要视频游戏发行商已表示，他们准备根据《GTA 6》最终敲定的发行日期，来调整自家游戏的上市计划，以避免与其直接竞争。

尽管《GTA 6》的具体发售日尚未公布，但其母公司 Take-Two Interactive 近期声称一切进展顺利。市场分析师普遍预测，《GTA 6》将毫无悬念地成为 2025 年度规模最为庞大的游戏发行事件。因此，多家大型发行商准备调整策略以“避其锋芒”并不令人意外。

报道援引一位全球顶级游戏发行商负责人的话称：“Rockstar 的游戏总是能吸走市场中大量的资金，更重要的是，会占用玩家大量时间。我们不想与它（的发售窗口）有任何交集。我们正在为我们的游戏制定多种不同的发行方案。”

另一位业内高管补充道：“即便没有《GTA 6》的因素，想为新游戏找到脱颖而出的空档期也极其困难。时间才是我们真正稀缺的资源，而非资金。市场竞争非常激烈。”

一家位于欧洲的 3A 游戏发行商透露，他们最担心的是《GTA 6》选择在 10 月底或 11 月初发售。这样的时间点将使他们几乎没有调整自家游戏发售日期的空间。“我们不希望在它（指《GTA 6》）发售前夕或之后立刻推出我们的游戏。如果定档 10 月下旬，厂商要么提前至夏季扎堆发售，要么延后直面‘黑色星期五’促销季的竞争。”

此外，TGB 还采访了两位运营着“Top 10”级别在线服务型游戏的开发者。他们表示，计划将重要的游戏更新内容避开《GTA 6》的发售窗口期。一位工作室负责人形象地比喻道：“《GTA 6》就像一颗巨大的陨石，我们只想避开它的冲击波范围。我们会将我们的内容更新提前或推后三周。当然，问题在于大家可能都会这么做。所以在《GTA 6》发售前后三到四周的时间里，你可能会看到一大堆游戏扎堆放出内容，大家都以为那是‘安全区’。”

此前，Electronic Arts 首席执行官安德鲁·威尔逊（Andrew Wilson）也曾表示，EA 可能会根据 Rockstar 最终公布的《GTA 6》发售时间，来调整其新款《战地》(Battlefield）游戏的发布计划。

今年早些时候，市场分析机构 DFC Intelligence 在接受英国《金融时报》采访时预测，《GTA 6》在发售后的第一年内将产生高达 32 亿美元的收入。这一数字不仅是其前作《GTA 5》在 2013 年首年成绩的两倍，也显著超过了 2024 年几部大热电影的全球票房，如《头脑特工队 2》（约 17 亿美元）和《死侍与金刚狼》（约 13 亿美元）。该视频游戏研究机构还预计，《GTA 6》甚至在正式发售前，其预购金额就可能突破 10 亿美元大关。

对于这些预测和业界的反应，Take-Two 首席执行官施特劳斯·泽尔尼克（Strauss Zelnick）向《金融时报》表示：“在胜利真正到来之前，我从不提前宣布胜利。话虽如此，我相信（《GTA》的开发者）Rockstar Games 将再次带来绝对非凡的作品……可以肯定的是，市场的期待值非常高。”

《GTA 6》的首支预告片于 2023 年 12 月发布，确认了游戏计划于 2025 年发售。该预告片在短短两天内便获得了超过 1 亿次观看，超越了《GTA 5》首支预告片的历史总观看量，成为 YouTube 历史上观看次数最多的游戏预告片之一。