比亚迪海狮05EV正式上市，官方指导价格为11.78万元-13.78万元。新车基于比亚迪e平台3.0 Evo打造，全系后置后驱动力架构，全系搭载天神之眼 C-高阶智驾三目版(DiPilot100)和智能座舱高阶版-DiLink100，以颜值、智能、安全、舒适、驾控五大维度优势及超百项核心标配，为用户带来全面跃升的智电出行新体验。海狮05EV采用海洋美学设计，整车线条流畅又富有张力，以更具活力之姿，展现出都市智选SUV年轻前卫的特质。海狮05EV车身尺寸为4520mm*1860mm*1630mm，轴距达到2720mm。

主仪表台采用内嵌式8.8英寸全液晶仪表+12.8英寸高清悬浮Pad，视觉效果开阔，层次感丰富。海狮05EV还采用了怀挡式电子换挡，操作更加便捷。门板处等内饰材质还应用了仿纤维的皮革软包材质，更细腻更耐用，令座舱美感与实用性兼备。面对消费者日益升级的智能化用车需求，海狮05EV全系搭载天神之眼 C-高阶智驾三目版(DiPilot100)，整车拥有高达29个传感器，可实现高快领航、全场景泊车等多项高阶驾驶辅助功能，让每一次出行都能从容应对。

在智能座舱方面，海狮05EV全系搭载智能座舱高阶版-DiLink100，可实现连续对话、3D控车、语意联想、深度定制导航等功能，带来个性化智能座舱新体验。此外，海狮05EV还配备了千里眼和哨兵模式，进一步提升用户的用车安全与便捷体验。得益于e平台3.0 Evo赋能，海狮05EV以全新一代CTB整车安全架构为基石，具备主后驱安全动力架构、转向前置安全传力架构以及全球首创内骨骼式CTB安全架构三大安全子架构，拥有领先一代的硬核安全标准。加之全景影像、驾驶员疲劳监测、BSD盲区监测、AEB自动紧急制动等多项主被动安全功能，为用户提供全方位的安全守护。

海狮05EV还搭载前麦弗逊+后五连杆独立悬架，悬架同级领先，可实现4.65m同级最小转弯半径，操控更得心应手，驾驶乐趣丰富。同时，还提供430km和520km两种续航版本，值得一提的是，新车还具备同级鲜有后充电口设计，配合创新直流充电大功率优化方案，最大充电功率可达156kW,从30%充到80%仅需18分钟，为用户带来更便捷的补能体验。

基于e平台3.0 Evo高集成度优势，海狮05EV拥有容积高达110升超大前备厢，车内还拥有超三十处储物空间，在中控区域，海狮05EV采用了行业首搭磁吸式纸巾盒，车内前排、后排及后备厢设置多处隐藏挂钩，轻松满足全家出行所需。海狮05EV深度聚焦用户多元化需求，尤其针对女性用户出行场景，新车还全系标配大视野转角辅助照明灯，让夜间行车视线更清晰；全系标配磁吸式LED柔光美妆镜，用车更贴心；配备冷暖两用车载冰箱，冰镇冷饮或是暖心奶茶随时可享；更有前排座椅三档通风加热等高阶配置，让每一次旅程都充满格调与舒适。