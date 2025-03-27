微软将 Xbox 游戏引入索尼 PS5 平台的策略似乎迎来了早期的成功。据美国 PlayStation 商店的数据显示，《夺宝奇兵：古老之圈》和《极限竞速：地平线 5》成为了当前预购量最高的游戏，其中两款游戏的 99.99 美元高级版最受欢迎。

这一现象不仅在美国市场出现，根据 Resetera 社区用户的观察，在加拿大 PlayStation 商店以及包括法国、德国、意大利、西班牙和英国在内的多个欧洲商店中，情况也如出一辙。

微软旗下的贝塞斯达（Bethesda）本周早些时候宣布，《夺宝奇兵：古老之圈》将于 4 月 17 日正式登陆 PS5，购买高级版的玩家可从 4 月 15 日起提前享受两天的抢先体验。而《极限竞速 5》也将在 4 月 29 日登陆这款索尼的主机平台。

微软似乎在 PS5 的游戏淡季精准地推出了这两款游戏，但事实上，微软此前的 Xbox 游戏在 PS5 上也取得了不俗的成绩。例如，《盗贼之海》于去年 4 月在 PS5 上推出，索尼随后透露，该游戏在美、加和欧盟市场成为当月销量最高的游戏，并在索尼平台的下载量排行榜上保持了近六个月的热度。

微软的“Xbox 无处不在”（Xbox Everywhere）战略在过去一年中一直备受关注，如今在 PS5 上的表现显然十分出色。预计在 2025 年及以后，将有更多 Xbox 游戏登陆索尼的主机平台。此外，微软也在为任天堂的 Switch 2 准备类似的 Xbox 游戏阵容。据报道，这款主机预计今年 6 月发售，随后第三方游戏也将陆续推出。