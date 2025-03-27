仰望汽车旗下超级四电旗舰轿车仰望U7纯电及插混版本双旗舰上市，五座版起售价62.8万元，四座版70.8万元起。在仰望品牌标志性技术易四方的加持下，仰望U7拥有超过1300匹的马力及2.9秒零百加速能力，并具备全地形原地掉头、高速爆胎稳行、平行横移泊车等创新能力。在此基础之上，仰望U7搭载全球首款智能悬浮车身控制系统——云辇-Z，用电动化重构整车控制，将过去应用在航母电磁弹射系统、磁悬浮列车上的电磁原理技术首次运用到汽车领域，为用户提供前所未有的平稳驾乘新体验。这也是全球新能源汽车在电池、电机、电控的基础上，首次量产实现了悬架系统的完全电动化，宣告新能源汽车正式进入“四电时代”。

仰望U7的云辇-Z电悬架全球首创悬浮电机直驱技术，能够直接将电能转化为强劲的动能输出，实现车身垂向控制智电直驱，完成从“油”到“电”的革命性创新。基于此，云辇-Z实现了行业多个最优参数纪录：悬架系统峰值功率可达50kW，是目前垂向控制领域的最高水平；在探测方面，云辇-Z的魔尺传感器具备50微秒的行业最快探测响应速度，眨眼间可进行4000次车身姿态捕捉，比行业主流水平还要快20倍；探测精度高达10微米，即使是纸张厚度十分之一的微小位移信息，也可被云辇-Z瞬时捕捉。而在控制执行层面，云辇-Z也坐拥全球最快的主动力调节速度，5毫秒内即可完成全链路执行，是传统主动悬架的数十倍，且车身高度调节精度也全球最高，仅为1毫米。云辇-Z极致的探测执行速度与精度水平，让仰望U7在面对随机坑洼路、颠簸路面时，都能从容应对，做到“无预瞄，也能调”，带来“从此无坎坷”的驾乘新境。

凭借仰望全系标配的易四方四轮独立扭矩矢量控制技术，仰望U7可对四个车轮进行毫秒级独立控制，在原地掉头、定轮旋转等功能的基础上，全球首创“平行横移”功能，让车辆“横着走”不再是想象。不仅如此，仰望U7还配备双向20°智能后轮转向，配合易四方敏捷转向，让D级尺寸的仰望U7展现出媲美A0级小车的灵活性。智驾方面，仰望U7搭载天神之眼A三激光雷达方案，全车搭载32个智驾传感器，同时采用双Orin X芯片，算力高达508TOPS，实现L2+高阶智驾辅助能力。城市领航功能交付即开通，全国都能开、越开越好开。

仰望U7纯电版与插混版车长分别为5265mm、5360mm，轴距3160mm、3200mm。纯电版配备135.5kWh仰望专属高性能刀片电池，提供720km CLTC纯电续航里程；插混版电池容量52.4kWh，综合续航里程达1000km。值得一提的是，仰望U7插混版搭载了中国汽车首款量产水平对置发动机，创新性地将发动机高度压缩至420mm，远低于直列发动机700mm以上的高度。仰望U7提供月曜银、曜石黑、萤石白、阿盖尔紫四种颜色。仰望U7双环抱座舱沿袭了中国传统建筑设计中的对称之美，让新能源时代的科技气质与东方审美和谐统一。全车搭载23个丹拿铂金证据系列Hi-End级扬声器，将百万级家用音响的品质移植进车内，提供细致、温暖、自然的纯净声音体验。