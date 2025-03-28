据马来西亚央行Bank Negara Malaysia（简称BNM）日前发布的一份数据报告表示，随着24年电子支付交易量的继续增长，接下来，马来西亚有望实现其22-26年金融领域蓝图中所规划的“人均电子支付交易量的复合年增长率超过15%”的目标。

BNM称，去年期间，该国人均电子支付交易量增长了19%——从23年的343笔增至409笔。而这意味着，平均每个马来西亚人平均每天至少进行了一次电子支付交易。相应的，在十多年前，马来西亚平均每周仅有一笔电子支付交易。

据透露，24年的高增长主要得益于马来西亚消费活动的增加，部分零售电子支付交易的总金额增长了17%，从23年的5920亿林吉特增至6981亿林吉特。

在支付渠道层面，据介绍，网上银行继续成为了马来西亚人最广泛使用的电子支付方式，其交易量在去年出现了24%的增幅（23年的年增幅为13%）——其中，手机银行以62%的份额成为了该支付方式中占比最大的方式。

继网银之后，其次为电子货币（e-money），其交易增长了 25%（对比之下，23年的增幅为26%）。同时，就电子货币而言，64%的电子货币交易是通过电子钱包达成的，其余则是通过银行卡。并且BNM也进一步表示，在此期间，马来西亚电子货币的平均交易额仍处于相对较低的水平，仅为33林吉特（略高于上年的27林吉特）。于此，BNM认为，这一方式通常会被用于该国消费者的日常购物。

支付卡是排名第三的电子支付方式。根据数据，24年期间，马来西亚支付卡交易量增长了20%（23年为26%）。其中，借记卡占支付卡交易总量的68%（23年为66%），并且借记卡使用量的增长速度是信用卡的两倍（24%之于12%）。

此外，报告也显示，就支付卡而言，非接触式支付卡交易因其速度快、方便快捷的特点而继续受到消费者青睐，占据马来西亚全年实体支付卡交易量的 83%（23年为77%）。

报告指出，这一增长也主要受到Apple Pay、Google Pay和Samsung Pay等移动钱包在马来西亚的日益普及所推动。此外，马来西亚年内更多高速公路启用了开放式收费支付系统，也推动了该增长。

另一方面，报告也强调，在马来西亚，企业（尤其是小型企业）对电子支付交易的接受度也在不断提升。其中，DuitNow QR（马来西亚官方二维码支付系统）凭借其便利性、低成本和广泛的覆盖面，使用率持续上升。截至24年年底，全马来西亚共有260万个在册DuitNow QR受理点，而这一数字在23年时仅有200万个。

报告称，更普及的DuitNow QR商户网络促使DuitNow QR交易量增长了超一倍（24年为8.7亿笔，23年为3.6亿笔），交易总额也从23年的146亿林吉特增至311亿林吉特。

最后，BNM表示，今年的重点是确保马来西亚的支付系统和货币服务业务（MSB）服务保持安全、高效和适用。为此，BNM将继续通过持续的监管活动主动识别和应对新出现的风险，并继续加强其监管框架。