在交通事故中，车辆侧翻是最危险的事故之一。有研究表明，由车辆侧翻导致的死亡人数占到交通事故总死亡人数的35%。特别是中大型SUV，由于其重量大、重心高、惯性大，发生致命侧翻事故的概率约为普通轿车的9倍，这也意味着中大型SUV的车辆防侧翻能力尤为重要，是驾乘安全的最大保障。

如何判断一台SUV的防侧翻能力？最权威的测试便是鱼钩测试。鱼钩测试是NHTSA认证的“死亡弯道”，也被称作汽车防侧翻能力的”终极考场”，80km/h 99%车当场翻车，能顺利通过的SUV都具备极强的防侧翻能力。据网络报道，保时捷卡宴鱼钩测试最高时速为82.4km/h，在量产SUV中保持记录长达五年。腾势N9是一款大型全尺寸SUV，车长5.25米，高2.03米，重心高；整车质量达3吨以上，惯性大，挑战鱼钩测试面临着比保时捷卡宴更大的难度。腾势N9挑战两倍国际标准（80km/h）的速度，以160km/h时速通过鱼钩测试，展现在安全技术领域的强大实力，创造新的全球记录。在测试中，腾势N9还做到像轨道车一样平稳，四轮完全未离地，而鱼钩测试通过标准为车轮离地间隙不超过5.08cm，可见160km/h，还不是腾势N9鱼钩测试的极限速度。

为什么腾势N9鱼钩测试速度能做到160km/h这么高？关键在于腾势N9的两项核心技术。云辇-A智能空气车身控制系统能够实时调整悬架的阻尼和刚度，优化车辆的支撑性能，有效抑制侧翻。易三方技术可以在极限转向时，独立调节每个车轮的扭矩，同时配合后转角度，瞬间产生精准的反向横摆力，帮助车辆保持稳定。