据路透社报道，TikTok 宣布，TikTok 电商（TikTok Shop）将于下周一面向法国、德国和意大利的用户推出服务，进一步扩大在欧洲的服务覆盖范围。目前，TikTok 在美国还存在被关停的风险。

TikTok 电商自 2021 年起就已在英国上线。2023 年 9 月，该平台在美国推出，并在去年的假日季取得了不错的销售业绩。不过，由于美国“不卖就禁”法律要求字节跳动为 TikTok 美国业务寻找买家，TikTok 在美国的前景面临不确定性。

其实，TikTok 电商一直在努力吸引更多欧洲卖家入驻其平台，目前该平台上的许多商家直接从中国销售产品。

“在法国、德国和意大利，我们已经在与商家合作，让他们的产品在我们的平台上线，TikTok 电商将于下周一开始面向这些国家的用户开放服务，”TikTok 电商英国负责人扬·威尔克 (Jan Wilk) 在接受路透社采访时表示，“我对欧洲市场的预期是，推进速度会比英国更快，因为四年前在英国上线时，这种模式还非常新颖，我们需要做大量的宣传推广工作，还需要尝试很多东西才能找到合适的模式。”

TikTok 称，家乐福超市将入驻法国 TikTok 电商，快时尚零售商 AboutYou 和化妆品品牌 Cosnova 将在德国平台上开始销售。