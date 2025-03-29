李想宣布将理想汽车自研整车操作系统“理想星环OS”全面开源，理想汽车也成为全球首个将整车操作系统开源的车企。理想星环OS预计将于4月底开始逐步登陆开源社区，开源模块将包含车控操作系统、智能驾驶操作系统、通信中间件。李想表示，理想星环OS在关键指标上全面超越行业第一的闭源AUTOSAR操作系统。

性能方面，理想通过跨系统架构设计，完成从单点优化到系统全链路优化，让多个控制器系统协同配合，显著缩短“感知-决策-执行”的时间，响应速度相比AUTOSAR操作系统提高1倍、响应稳定性提高5倍。

以智驾安全场景为例，理想星环OS能够将120km/h高速状态下的AEB（自动紧急制动）刹停距离缩短7米，并更平稳地完成AES自动紧急转向。在车身整体控制上，理想星环OS能够高效统一调度车内系统模块，通过智能协调摄像头、中央算力控制器、空气悬架，大幅提升悬架的响应速率，将车身姿态精准控制提升73%。

成本方面，理想汽车实现了AI算力共享和硬件设备共享，每年整体降低了几十亿元的物料成本，最终为消费者节省购车成本，同时软件的迭代更新也更高效。

在信息安全层面，理想星环OS构建了“云端—车端—控制器”三层安全体系，并通过软硬件结合的方式实现，相比软件实现方式，签名验签速度提升4倍，实现了全链路设备身份认证、访问控制和数据加密能力。这样的架构下，用户的关键数据会被保存在私有安全空间中，有效杜绝隐私泄露的风险，实现汽车全域信息安全防护。