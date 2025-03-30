星途揽月C-DM正式上市，售价为20.99-23.39万元，共推出两款车型。新车产品亮点颇多，如搭载C-DM四擎超混技术、雪豹四驱、飞鱼超感底盘，并搭配CDC减震器，拥有5秒加速能力，6升级的油耗，以及6/7座的乘坐大空间。揽月C-DM遵循“Less is more”的设计理念，车身方正硬朗，简约大气。内饰方面，星途揽月C-DM采用了环抱式座舱布局，中控台采用天然木材。

屏幕内置Lion5.0雄狮智云系统，由8155芯片作为硬件支撑，支持当下流行的智能语音、在线网联以及手机互联等功能，此外，新车还提供HUD抬头显示、50W手机无线快充、23扬声器音响系统等。在车内音效以及NVH方面，揽月C-DM非常用心，搭载了Lion Melody 音效系统，整车配备23个高品质扬声器，采用7.1.4全景声布局，功率达960W，16通道，双核高算力DSP处理器。ANC主动降噪技术让怠速噪音≤37dB。 在配置方面，揽月C-DM非常厚道，具备Nappa 真皮座椅、仿麂皮顶棚，女王副驾+尊享主驾，3档前排加热通风，主副驾五种按摩模式多点可调，覆盖从腰部到背部。

动力方面，新车搭载C-DM四擎四驱M3X超混技术，由1.5T高效混动专用发动机与三电机组成动力系统，系统综合功率619Ps、总扭矩920N·m，实现5秒级零百加速。3DHT混动专用变速箱提供9种模式、11个挡位组合，兼顾动力与能耗。搭配雪豹智能四驱系统，支持六种驾驶模式，前后轴智能无感切换仅需0.02秒，复杂路况轻松应对，带来全地形驾驶的极致体验。

续航与能耗方面，CLTC纯电续航180km，综合续航1300km；WLTC馈电油耗仅6.88L/100km，综合油耗低至1.5L/100km；具备70L大容量常压油箱，满足长途出行需求。