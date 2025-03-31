彭博社古尔曼在《Power On》时事通讯中爆料，苹果计划将健康应用扩展为一个智能健康助手，继续收集用户设备提供的数据，并通过 AI 教练根据这些数据提出个性化健康改善建议。

值得一提的是，苹果 CEO 蒂姆·库克一直坚持认为，归根结底，公司对社会的最大贡献将是在医疗保健领域。

目前，苹果正利用其内部医生数据来训练 AI 助手，同时计划引入外部专家，涉及睡眠、营养、物理治疗、心理健康和心脏病学等领域，制作健康相关的教育视频。这些视频将帮助用户了解某些健康问题并提供改善生活方式的建议。例如，当健康应用检测到用户心率异常时，可能会出现一段关于心脏病风险的解释视频。

为此，苹果将在加州奥克兰附近建立一个新设施，供医生拍摄视频内容。该公司还在寻找一位知名医生担任新服务的主持人，目前这个服务在苹果内部被暂定为“Health+”。

食物追踪将成为新应用的重要组成部分，这一功能领域苹果此前未大力涉足，虽然目前的健康应用已允许用户记录碳水化合物和咖啡因等信息，AI 助手还将帮助用户更好地使用营养相关功能。

苹果还在研发利用设备摄像头的新功能，比如利用 iPhone 背部摄像头分析用户的锻炼情况并提供改进建议。未来，这一功能可能会与其他苹果服务相结合。

该项目是 Sumbul Desai 的优先事项，Desai 是一位已经领导苹果健康团队多年的医生，苹果首席运营官 Jeff Williams 也深度参与此项工作。目前，苹果健康团队“几乎将所有精力”都投入到这一项目中，Desai 也希望避免过去该团队在医疗应用上的失败经验。