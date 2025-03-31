比亚迪个性化品牌方程豹旗下全新车型钛3正式开启预售。钛3以科技打造潮流生活，定位科技潮品SUV，搭载其独有的潮流配置“1机3舱”，以及“iCT”安全三件套、“E+2C”智能三件套，实现了科技越级、空间越级、配置越级，以拉满的产品价值满足广大消费者多元化场景和生活需求，非常适合都市和家用，开创科技潮品新时代。比亚迪集团方程豹汽车总经理熊甜波现场公布了方程豹钛3的5个版本及预售价格：501KM后驱智驾Pro版13.98万元，501KM后驱智驾Max版14.98万元，501KM四驱智驾Max版16.38万元，501KM四驱智驾Ultra版17.38万元，501KM四驱无人机版20.38万元，超值的价格给予了广大用户极大的惊喜。

作为方程豹钛系列的开创车型，钛3以“星际战车”为设计灵感，打造极具未来感的先锋外观，星战前脸搭配双线切割大灯，彰显科技锋芒，标志性轮毂与星战曲面车身线条，强化硬核机甲风格，尾部飞翼式工具箱与双线切割尾灯，将功能性与美学完美结合。

座舱内，飞翼式仪表台、C形星际氛围灯与豹系家族同款的“战车档把+水晶按键”，构建出极具科幻力的驾驶氛围；AI智能座舱与多功能灵动岛，支持语音交互、场景模式一键切换，15.6英寸中控屏、12英寸HUD与帝瓦雷音响，搭配人体工学座椅与冷暖冰箱，让每一程都沉浸于舒适与潮流乐趣中。另一大亮点是具有“潮改拓展”能力，钛3拥有无限创造力的科技基底。方程豹联合多家潮改厂牌，延展多种潮改风格，每一套潮改方案都为用户提供了个性化的表达选择。可以说，钛3的科技基底带来无限创造力，将延展力发挥到极限，使之不仅是一辆车，更是一个可以随心打造的艺术品。

方程豹钛3更是具备其独有的“1机3舱”潮流配置，释放用户自由探索的潮玩基因。“1机”指的是比亚迪和大疆联合开发的灵鸢智能车载无人机系统，随行好拍，功能强大，场景丰富。

“3舱”则分别指代电动前舱、生态座舱和便捷后舱。钛3的电动前舱，具备同级唯一的电动开合功能，放物取物方便快捷；151L超大容积，位于同级前列，可放下20寸行李箱以及其他物品；独立空间，保证车内干净整洁无异味，能有效保护车内物品安全；漏斗式空间设计上下两体，既有宽度，又有深度，物品尺寸兼容性更强；钛3更是国内首款优化开口高度车型，独家结构设计90cm超低开口离地距离，有效降低取放物品高度和难度。钛3的生态座舱，更是一个移动百宝箱，多功能灵动岛可以做到上充电、下储物、左照明、右K歌；自定义按键让副驾可以随心操控多种车机功能；车载冰箱冷暖可调，-6-6℃、35-50℃宽温域可调；6kW大功率外放电，满足出行用电所需；后排座椅一键放倒，秒变移动大床房；同时还有双温区空调、4音区的语音唤醒等等。

方程豹钛3搭载“E+2C”智能三件套。智能EVO+平台有着1超3强的产品力表现，其特有的iATS智能全地形识别系统，更是可以做到草地/沙地/泥地/雪地等路况自动识别，并自动切换驾驶模式，让用户的出行场景无限打开。比亚迪集团首发的超智能四驱系统，为用户带来能量三把锁/陷车助手/蠕行模式/豹式掉头多种实用功能；效能强，让用户低温充电时间缩短40%，30-80%SOC常温充电时间缩短至18min，并成功实现续航平权，全系标配续航501公里；操控强，钛3配备百万级同款悬架，前双球节麦弗逊后五连杆，为用户带来极致驾控感受；性能强，20000 转电机，百公里加速4.9s。

方程豹钛3搭载比亚迪“天神之眼C”高阶智能驾驶辅助系统，做为比亚迪全栈自研的智驾辅助系统，其有着同级最强、数据最多、体验最好的优秀表现，能实现智能行车、智能泊车、主动避障；方程豹钛3还搭载主动预瞄+云辇-C智能阻尼车身控制系统，能实现智能预瞄路况、智能阻尼控制，给用户带来灵敏过弯轻、丝滑操控顺、车身姿态稳、路面适应强的驾乘感受。

方程豹钛3搭载“iCT”安全三件套。其中iTAC 智能扭矩控制系统，在车轮出现打滑前兆时，会快速识别车辆的运行状态趋势，调配前后轴的扭矩，使车辆恢复稳定，保证车辆的正常行驶，还能实现“一键漂移”，真正做到又安全，又好玩。

CTB整车安全架构，有着耐挤压、不怕折、更抗撞的特性，内骨骼CTB有着三横两纵结构超高强度刚度；同轴电机可以节省空间增大缓冲安全距离；转向前置可在碰撞时更好的吸收能量，抗变形能力更高。