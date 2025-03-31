当今人工智能（AI）的浪潮席卷各个领域，游戏行业也未能置身事外。然而，Take-Two 公司的首席执行官斯特劳斯·泽尼克（Strauss Zelnick）却对 AI 游戏能否在游戏产业中大放异彩持谨慎态度，而他这种态度并非仅仅是因为自家公司即将推出的《GTA 6》有望成为爆款。

在与卡罗琳·戴利（Carolyn Dailey）就其著作《创意创业者》进行交流时，泽尼克分享了他对游戏行业成功的见解。他强调：“要成为最具创造力的公司，这意味着要聘请最优秀的创作者，并鼓励他们追随自己的热情。激励他们不断尝试新事物，远离模仿和抄袭的作品。”他进一步解释说，在好莱坞，人们常常会这样推销自己的产品：“这是一部结合了《蜘蛛侠》《蝙蝠侠》和《回到未来》的电影……”但在游戏行业，Take Two 不会这么做，他们追求的是独一无二、前所未见的内容。

泽尼克坚信，无论是哪种媒介，真正的大热门作品往往都是出人意料的。由于生成式 AI 是基于真实有才华的艺术家们已经创造出来的东西构建的，他不认为 AI 能够创造出爆款游戏。他指出：“这就是我并不担心 AI 会创造出爆款的原因，因为它是基于已经存在的数据构建的，是向后看的。而大热门作品是向前看的，因此需要凭空创造出来。最具创造力不仅仅是跳出思维定式，而是根本不存在思维定式。”