彭博社记者马克·古尔曼在《Power On》中表示，M5 芯片 iPad Pro 已进入最后测试阶段，计划于今年发布。新 iPad Pro 将成为首批搭载下一代 M5 芯片的设备之一。

其称，新版本的 iPad Pro（型号 J817、J818、J820 和 J821）正处于苹果内部的最终测试阶段，预计将在今年下半年开始生产。苹果还已开始开发配备内部调制解调器芯片的 M6 版本，预计将于 2027 年发布。

本月初，苹果为 iPad Air 和入门版 iPad 推出了更新，而 iPad mini 则已在去年底进行了更新。与此不同，iPad Pro 未参与此次更新，去年 5 月其已推出拥有更薄的外观和搭载 M4 芯片的新版本。苹果将 iPad Air 视为推动该产品类别销售的关键因素，并在假期期间实现了两位数的收入增长。此外，低端 iPad 也计划进行“芯片和出货”的更新，主要提升处理器性能。

据悉，MacBook Pro 将在今年晚些时候推出 M5 芯片版本，这一更新预计会与 2024 年发布的 M4 处理器和 2023 年发布的 M3 处理器时间相近。与此同时，M5 版 MacBook Air 也在研发中。关于重大的新款 Mac 设计，古尔曼预测 MacBook Pro 将不会在 2026 年前进行改版。