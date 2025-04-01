据彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果为 Apple Watch 开发非侵入式血糖监测功能的尝试，尽管已经投入了超过 15 年的研发工作，但这一功能距离推出仍“需很多年（many years away）”。

非侵入式血糖监测的想法起源于史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）时代，目标是让 Apple Watch 的传感器能够告知用户他们是否处于糖尿病前期，以便用户能够采取积极措施，有可能逆转这一状况。糖尿病前期是一个警示信号，表明血糖水平高于正常值，但尚未达到可被诊断为糖尿病的程度。早期诊断可以使人们通过生活方式的改变来预防或延缓发展为 2 型糖尿病。

彭博社曾报道，苹果曾测试过一款专注于糖尿病预防的健康应用。去年 10 月，古尔曼表示，该应用可能会为苹果未来与血糖管理相关的部分产品提供一些信息，但它本身并不一定会成为面向消费者的最终产品。

据了解，目前人们大多使用的血糖测试方法都需要刺破皮肤，而苹果一直试图开发一种利用光学吸收光谱法和激光来确定体内葡萄糖浓度的方法，无需刺破皮肤。据报道，苹果正在开发一款硅光子芯片，该芯片使用光学吸收光谱法技术，通过激光向皮肤下照射光线来确定体内的葡萄糖浓度。

2023 年，苹果的血糖监测研发工作据称已达到概念验证阶段，最终实现了一个功能性的原型设备，但该设备仍然太大，无法被集成到 Apple Watch 这样大小的设备中。据称，苹果有数百名工程师在其探索性设计团队（Exploratory Design Group，简称 XDG）中致力于这个项目。

此外，上周古尔曼还表示，苹果正在考虑推出一项新的由人工智能驱动的健康指导功能，该功能可通过“指导功能”提供个性化的健康建议和生活方式改善方案。据该报道，这项功能最终可能会成为未来苹果健康加（Apple Health+）服务的一部分。