苹果因涉嫌虚假宣传 iPhone 16 的 AI 功能，在加拿大不列颠哥伦比亚省面临集体诉讼。诉讼称，苹果在营销中承诺 iPhone 16 系列具备先进的人工智能功能，但实际并未实现。

据《温哥华太阳报》报道，苹果因涉嫌虚假宣传 iPhone 16 的 AI 功能，在加拿大不列颠哥伦比亚省被提起集体诉讼。

诉讼文件显示，苹果在推广 iPhone 16 系列时宣称其搭载了全新的人工智能（AI）技术，但实际发售时这些功能并未上线。原告指控苹果的广告误导消费者，让人误以为手机在发售时就具备“Apple Intelligence”高级功能。

诉讼指出，苹果宣传的 AI 工具（如升级版 Siri）在手机开售时并不存在，可能要到 2027 年才会推出。尽管苹果以小字标注部分功能“开发中”，但这一免责声明直到 3 月 7 日才在官网添加。

原告认为，苹果明知技术未成熟却仍以高价销售手机，涉嫌违反消费者保护法，并指控其欺诈、违约和不当得利。

本案原告特拉维斯·派瓦林塔（Travis Paivarinta）以 1799 加元购买了 iPhone 16 Pro Max，但宣传中的 AI 功能至今未兑现。诉讼要求对 3 月 7 日前在加拿大购买 iPhone 16 的用户进行赔偿，金额可能在 17.5 至 150 加元之间。苹果目前尚未回应诉讼，法院也未作出裁决。

本月早些时候，苹果在美国也因类似问题被起诉。此前，苹果还因旧款 iPhone 的电池性能问题达成和解，但许多加拿大用户仍在等待赔偿。此次诉讼再次引发对苹果营销透明度的质疑。