长安启源Q07开启抢先预订，新车定位大五座SUV，主打大空间和智能智驾。新车根据配置共推出5款车型，先享预订价格为13.98-17.58万元。外观方面，长安启源Q07采用了家族最新的设计风格，新车整体风格圆润，官方称其为“无锋”设计语言。DLP彩色投影大灯支持150英寸投影画幅，在车内就能实现户外电影、K歌、游戏等功能。另外，新车还提供云锦白、云影灰、松烟墨、点翠绿与月华银等车身颜色可选。

车机部分，新车搭载天域座舱，中控屏幕尺寸为15.6英寸向日葵屏，支持-15°~+15°的角度调整。功能方面，搭载全场景智慧语音交互系统，支持环绕影像系统、实景导航、影音车娱、游戏、OTA升级等。车机融入了长安天枢大模型，支持智能问答、智能知识百科、智能语音控车、智能自定义场景编排等的功能。

配置方面，启源Q07依旧在副驾驶化妆镜位置配备了一块12.8英寸娱乐屏，并且副驾驶座椅也支持零重力模式，靠背最大角度150°、腰部+腿部最大角度120°、四向腿托起翘角度80°、腿托最大长度320mm，还带8点按摩功能，并且带有通风、加热、8点按摩以及记忆电动调节等功能。智驾方面，新车配备激光雷达，并搭载天枢高阶智驾系统，能够实现高速NOA、城市快速路的领航，并首发多模态端到端天枢AI大模型。

动力方面，长安启源Q07将搭载新蓝鲸3.0插混动系统，提供1.5L和1.5T两种发动机，最大功率分别为72kW和110kW，发动机搭载全球首发的500Bar高压直喷系统，拥有44.28%量产混动发动机热效率，电机最大功率均为165kW 。电池方面，新车搭载长安自家的金钟罩3C电池2.0，其中1.5T插混车型搭载31.7度电池包， CLTC纯电续航215KM，CLTC综合续航里程达1400KM；1.5L插混车型则搭载的是21.5/31.7两种电池容量的电池包，CLTC工况下纯电续航145/215KM。底盘方面，新车基于全新一代SDA平台架构打造，配备了前麦弗逊式独立悬架+后多连杆独立悬架。并带有CDC智能魔毯悬架、IDTC智能动态扭矩控制系统以及FSD频率响应减震器技术等。