据外媒援引知情人士消息透露，SpaceX正准备在越南建设用于星链卫星（即Starlink）的地面站点。

据悉，该站点最早有望在今年5月到6月于越南中部城市岘港建成并运行，预计投资为300万美元。同时，消息人士表示，SpaceX也有计划将此类越南站点的数量提升至10到15个。

目前，SpaceX和越南当局并未对此传言做出回应。

作为背景，早在去年9月，越南方面就已表示，SpaceX计划在不久后向该国投资15亿美元。媒体称，这笔投资有望推动SpaceX的星链服务在越南落地。作为参照，自23年中期以来，SpaceX曾就希望通过星链卫星向越南提供通信服务事宜同当地政府展开了数月谈判。

不过，到了今年2月份，有消息人士指出，这一谈判暂时被搁置。而在原因层面，有观点认为，此前，越南向来对互联网等被视为敏感经济领域的外资股权采取严格限制，外资不能完全拥有当地互联网企业，因而星链因此一直被拒于门外。

但也在随后的不久后——即3月初，越南当局称，其相关部门正在尽快向马斯克的星链公司发出许可证，让星链在越南试点提供卫星互联网服务，并允许星链完全持有它在越南子公司的股权。并且同在随后的月底（即3月底），越南再度表示，将允许SpaceX在该国试运行其星链服务。根据当时的声明，在越南，此类服务的外国所有权将不设限制，且其试运行期将持续到2030年底（试用期内的用户数量被限定为60万）。

回到本次站点建设。有数据指出，现阶段，全球范围内，星链的站点数量预计为150个左右，且其中一半位于美国。