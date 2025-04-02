据 TechCrunch 报道，TikTok 将于 5 月 8 日关闭其“Instagram 竞争对手”TikTok Notes。去年，该照片分享应用在加拿大、澳大利亚和越南进行了测试。

TikTok 目前正在向 Notes 用户发送通知，称该应用将被关闭，并引导他们转向的字节跳动旗下产品 Lemon8。

TikTok 发言人称：“我们很高兴将 TikTok Notes 的反馈融入到 Lemon8，继续为我们的社区打造一个专注于照片分享的空间，旨在补充并提升 TikTok 的使用体验。”

报道称，TikTok 并未给出关闭应用的具体原因，具体原因或为 TikTok Notes 未能获得足够的用户支持，因此决定将更多资源投入到 Lemon8。根据 2024 年 12 月的数据，Lemon8 的全球月活跃用户已达到 1250 万。

在给 TikTok Notes 用户的通知中，TikTok 表示关闭应用的决定“并非轻率之举”。通知鼓励用户下载并保存数据，并“继续在 Lemon8 上分享创意”。TikTok 还指出，Lemon8 是一款与 TikTok Notes 相似的生活方式应用，但功能更为丰富。

据了解，Lemon8 于 2020 年在日本首发，随后扩展至美国及东南亚市场。该应用类似 Instagram 和 Pinterest，用户可通过该平台分享幻灯片和照片集，并通过“关注”和“为你推荐”流来浏览内容。Lemon8 提供了丰富的创作工具，包括滤镜、特效、贴纸和文本模板等。

去年 11 月，字节跳动允许用户使用 TikTok 账户直接访问 Lemon8，并推出了在两个平台之间跨应用分享照片内容的功能。