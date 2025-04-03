在任天堂官网公布的问答环节中，任天堂 Switch 2 制作人 Kouichi Kawamoto 透露了关于新主机手柄磁吸式设计背后的故事。据他介绍，任天堂的硬件团队曾因磁吸式 Joy-Con 的想法被时任总裁岩田聪否决而一度受挫，但团队并未放弃，最终在 Switch 2 上实现了这一设计。

Kawamoto 回忆道，在开发初代 Switch 时，团队就曾有过使用磁铁连接 Joy-Con 控制器的想法。他认为，磁吸式设计可以让玩家更快速地连接和拆卸控制器，从而更方便地分享游戏。然而，当他将早期的磁吸式原型展示给岩田聪时，由于磁力不足导致控制器在连接到主机时会出现晃动，岩田聪并不满意，认为这可能会让玩家对主机的稳定性产生担忧，于是这一方案被搁置，初代 Switch 最终采用了轨道式的连接方式。尽管如此，团队始终希望能在未来的机型中实现更便捷的控制器连接与拆卸方式。

在初代 Switch 开发完成后，研发团队并未放弃磁吸式控制器的想法，继续进行相关研究。Kawamoto 表示，他们需要让控制器牢固地连接到主机上，避免晃动，同时又要方便拆卸，即使是儿童也能轻松操作。为此，他们向技术开发部门的硬件团队提出了几乎不可能的要求。经过无数次的试验和改进，硬件团队最终成功实现了既牢固又易于拆卸的磁吸式连接，只需轻轻按下释放按钮即可轻松取下控制器。

任天堂 Switch 2 将于 6 月 5 日发售。