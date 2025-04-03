任天堂 Switch 2 的开发负责人在官网问答环节中，公开了新主机命名背后的故事。

当被问及如何确定“Switch 2”这一名称时，任天堂 Switch 2 制作人 Kouichi Kawamoto 表示：“在为这款新主机命名时，我们有过很多想法，过程十分艰难。甚至一度考虑过‘超级任天堂 Switch（Super Nintendo Switch）’这样的名称。”

然而，最终这个方案被否决了。原因在于，它会让人联想到超级任天堂（Super Nintendo）以及其与初代 NES（Nintendo Entertainment System）的关系。川本进一步解释说：“超级任天堂在 NES 之后推出，但无法兼容 NES 的游戏。而 Switch 2 能够完美运行 Switch 的游戏，因此使用与超级任天堂相同的命名方式并不合适。”

Kawamoto 强调：“Switch 2 是一款性能提升的新系统，但我们希望玩家在接触它时，不要只关注硬件规格，而是将其视为任天堂最新开发的游戏主机。我们期望它能成为任天堂 Switch 系列的新标准，所以最终定名为任天堂 Switch 2。”

总监 Takuhiro Dohta 也表示赞同，他认为“Switch 2”这个名字的初衷是让消费者清楚地知道，这是目前任天堂最新推出的游戏系统，他说：“从开发之初，我们就希望 Switch 2 能被各种类型的玩家所喜爱，这一点从 Switch 到 Switch 2 都没有改变。我们想要创造一种能让尽可能多的玩家享受的游戏体验，而不是专门为那些偏好高性能硬件的玩家打造。因此，我们希望名字能简单明了地向潜在顾客传达，如果你正在考虑购买 Switch，那么任天堂 Switch 2 就是最新的选择。”

Dohta 还提到，在命名过程中，团队确实面临了诸多挑战，想法众多，经过反复讨论后，大家最终一致同意使用“任天堂 Switch 2”这个名称。