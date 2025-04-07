彭博社记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》中透露，iPhone“真正的大改款”将在该系列“20 岁生日”时登场。苹果计划推出一款可折叠机型，除此之外还会同步推出一款大幅采用玻璃材质的新款 Pro 机型，借此为 iPhone 里程碑式的一年注入更多惊喜。

按照时间线及对应产品型号，这款新机预计在 2027 年登场，可能会属于 iPhone 19 系列或采用另一种全新的命名方式。

古尔曼此次未着墨于“划时代产品”的更多信息。同时，他透露了更多有关今年 iPhone 17 系列的内容。他表示，iPhone 17 Pro 整体外观与 iPhone 16 Pro 相比变化不大，同步登场的还有更薄的 iPhone 17 Air，两款新机型也将带来自 2020 年引入 5G 以来最明显的一次外观更新。

iPhone 17 Pro 的正面设计与上一代基本没有区别，真正的变化则是集中在背部相机区域。渲染图显示，iPhone 17 Pro 背面上方的相机模组将变得更大，依然保留三摄排列（自 iPhone 11 Pro 起延续至今），但这次三颗镜头将整合在一整块横跨机身宽度的新面板中。

一些网传图像还展示了双色设计，比如在银色机身上放置黑色相机模组。古尔曼援引知情人士消息称，iPhone 17 Pro 不会采用双色后盖。苹果将保持相机区域与机身颜色一致，延续近几代以来的渐进式设计路线，因此整体观感不会大幅跳脱现有风格。