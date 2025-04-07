根据联合国贸易和发展机构（UNCTAD）上周发布的报告，到 2033 年，人工智能的市场价值有望达到 4.8 万亿美元，这一规模将与德国的经济体量相当。人工智能技术能够提升生产力，推动数字化转型，然而其带来的好处目前仍高度集中在少数地区和企业手中。

该机构对自动化和就业岗位流失提出了担忧，警告称人工智能可能会影响全球 40% 的工作岗位。除此之外，报告还称，人工智能本身并不具备包容性，其带来的经济利益高度集中。人工智能驱动的自动化往往更有利于资本而非劳动力，这可能会加剧不平等，削弱发展中国家低成本劳动力的竞争优势。

国际货币基金组织（IMF）早在一年多前就曾发出类似的警告，世界经济论坛今年 1 月的调查也显示，有 41% 的雇主计划在人工智能可以替代的领域裁员。

报告还强调了国家之间在人工智能领域的不平等现象。联合国数据显示，全球人工智能研发支出的 40% 集中在 100 家企业手中，这些企业主要来自美国和中国。此外，苹果、英伟达和微软等科技巨头的市场价值甚至可以与整个非洲大陆的国内生产总值相媲美。这种在国家和企业层面的人工智能主导地位可能会进一步扩大技术差距，使许多国家面临落后的风险。UNCTAD 指出，118 个国家——主要是在全球南方（Global South），没有参与主要的人工智能治理讨论。

不过，报告也提到，人工智能不仅仅是替代工作岗位，它还可以创造新的产业并赋能劳动者，前提是必须对再培训和技能提升进行足够的投资。为了让发展中国家不被落下，它们必须在人工智能的监管和伦理框架制定中拥有话语权。

报告向国际社会提出了一系列推动包容性增长的建议，包括建立人工智能公开披露机制、共享人工智能基础设施、使用开源人工智能模型以及开展分享人工智能知识和资源的倡议。

报告最后指出：“人工智能可以成为推动进步、创新和共享繁荣的催化剂，但这只有在各国积极塑造其发展轨迹的情况下才能实现。战略投资、包容性治理和国际合作是确保人工智能惠及所有人、而不是加剧现有差距的关键。”