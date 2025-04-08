本周，数百家出版商，包括《纽约时报》《华盛顿邮报》《卫报》，正在开展一项广告活动，敦促政府保护内容免受人工智能的侵害。这项名为“支持负责任的人工智能”活动由美国新闻/媒体联盟（News/Media Alliance）发起，由几条将出现在印刷版和网络上的广告组成。

每条广告都有“警惕人工智能”、“阻止人工智能盗窃”和“人工智能也会窃取你的信息”等短语，底部的文字写着：“偷窃是非美国行为。告诉华盛顿让大型科技公司为它们窃取的内容买单。”就在这项活动的几周前，OpenAI 和 Google 致信政府，敦促政府允许他们的人工智能模型对受版权保护的内容进行训练。

广告还包含一个链接和二维码，可引导用户进入“支持负责任的人工智能”页面，该页面提示用户联系当地代表，要求大型科技公司公平地补偿作家、艺术家和记者的劳动成果。它还呼吁政府强制要求对人工智能生成的内容进行署名。

新闻媒体联盟总裁兼首席执行官丹尼尔·科菲（Danielle Coffey）在新闻稿中表示：“目前，大型科技公司和人工智能公司正在利用出版商自己的内容来对付他们，未经授权或补偿就将其用于支持人工智能产品，从而从内容原创者手中夺走广告和订阅收入。新闻媒体行业并不反对人工智能——许多公司和创作者在工作中使用人工智能工具。相反，我们寻求一个平衡的生态系统，以负责任的方式构建人工智能。”

今年 2 月，英国各大报纸开展了类似的活动。许多报纸在封面上贴上了“让它（AI）变得公平”（MAKE IT FAIR）的字样，呼吁读者帮助保护人工智能免受受版权保护内容的训练。参与“支持负责任的人工智能”活动的其他出版商包括 Vox Media、《大西洋》《西雅图时报》《坦帕湾时报》《连线》出版商康泰纳仕集团（Condé Nast）和《政客》所有者阿克塞尔·斯普林格集团（Axel Springer）。