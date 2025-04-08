在任天堂的未来规划中，Switch 2 无疑是焦点所在。然而，该公司也明确表示，将继续支持初代 Switch 系统，至少到 2026 年。

据《华盛顿邮报》报道，任天堂美国分公司总裁道格·鲍瑟（Doug Bowser）在采访中提到，尽管 Switch 2 即将到来，但并非所有玩家都已准备好立即升级。目前，全球已有超过 1.5 亿台 Switch 游戏机投入使用，任天堂希望确保这些初代 Switch 的用户能够继续“热衷于”该品牌。

鲍瑟表示：“Switch 的全球装机量已经超过了 1.5 亿台，我们可能会在 5 月 8 日的下一次财报电话会议中公布更多信息。我们希望让这些玩家保持参与感，并不是所有玩家都准备好立即转向 Switch 2。”

鲍泽还提到，任天堂将持续观察消费者的行为模式以及他们与任天堂品牌互动的各种方式，这有助于公司洞察“未来的发展方向”。鲍尔泽指出，“合适的游戏”在维系用户方面将扮演至关重要的角色。同时，有相当一部分粉丝“绝对已经准备好”迎接 Switch 2 的到来。

此外，任天堂已经确认，包括《Tomodachi Life 朋友收集 夢想生活》和《节奏天国 奇迹之星》在内的多款游戏将在 2026 年登陆初代 Switch 平台。