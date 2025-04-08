上汽通用五菱发布了神炼电池、灵眸智驾、灵语座舱和灵犀动力四大板块的多项技术成果。与此同时，宝骏品牌旗下首款“智能超舒适旗舰家轿”宝骏享境也正式开启预售，新车推出插混版和纯电版车型，预售价13.28万元起。

上汽通用五菱在发布会上正式发布神炼电池3.0。在极限设计方面，神炼电池3.0实现从电芯到用户全场景用车的全覆盖，通过不起火电芯、五横七纵结构设计、CTC电池一体化、神菱盾、神菱甲等技术，达成“0自燃、0扩散、0进水、0侵入、0泄漏”的“五零安全”。

神炼电池4.0也进化登场，将采用800V平台、CTB、智能无线BMS和AI能量管理等多项技术，并通过全新智能温控技术、3D多面立体热管理和热电分离技术实现安全再升级。同时，全球首款6C高锰电池——神炼电池M也将全面加持神炼电池4.0，7分钟即可补能50%，结合独创的问顶高安全极耳设计和创新体系复配技术，进一步提升电池在安全、性能、续航和寿命方面的综合表现，全力助推纯电续航超1000公里的全民普及。

智驾技术方面，上汽通用五菱正式发布灵眸智驾技术矩阵，基于两段式端到端架构、可解释端到端架构和⽣成式世界模型的不同进化路线，灵眸智驾技术矩阵规划了基础版、标准版、进阶版和旗舰版四大层级，覆盖城区、高速、泊车等不同场景。