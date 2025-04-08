2025款小鹏X9正式亮相并开启预售,预售价39.98万元起,订车即享2000元意向金抵扣5000元车款的限时预售权益。

为了满足家庭出行对舒适性以及功能性的兼容需求，小鹏汽车研发团队将一半以上的座椅零部件进行重新开发，最终2025款小鹏X9把过道与零重力座整合到一起。此外，2025款小鹏X9还联合骨科专业深度研发，为一二排座椅标配10点式并可选装升级16点式按摩；第三排座椅靠背角度和头枕支持无极电动调节，支持180°完全放平，配合坐垫加热功能。

2025款小鹏X9搭载主动式后轮转向，拥有5.4m转弯半径，并引入AI大模型进行底盘舒适性仿真优化，6D舒适防晕车算法，实现起伏不颠、过弯不晃。此外，2025款小鹏X9还专项投入5000万元，进行了58项静谧性提升。老款小鹏X9车主也可付费升级过道版零重力太空沙发和OTA隔音。

在设计上，2025款小鹏X9采用明日星舰设计语言，X- Robot家族式前脸、天际悬浮车顶和凌厉的车身线条，整车风阻系数低至0.227。全新20英寸星耀悬浮轮毂，配备了动态定轴技术，新增配AI智驾小蓝灯。

颜色选择上，2025款小鹏X9共有六款车身颜色，新增了星云紫、星系蓝和哑光版星舰灰配色。此外，2025款小鹏X9还有气宇灰、月影咖、深空灰三款内饰颜色。

2025款小鹏X9升级了多项配置，一排新增标配电吸门，21.4英寸生态娱乐屏升级莱茵防蓝光护眼，拥有0~75°无极悬停功能，并有三层防夹保护罩，通过熄屏开合、0~75°触屏即停、触碰回弹迅速等升级措施保障家人安全。

此外，2025款小鹏X9还新增220V车内电源、无麦K歌等一系列配置，加之10.8L大容积冷热一体电动冰箱、环绕式静感柔风中央空调，以及第三排座椅一键电动收纳功能，满足用户对“大空间”与“多功能”的多重需求。