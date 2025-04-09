支付宝今日宣布携手绿城服务升级“碰一下”服务，小区业主和访客“碰一下”进小区，以及物业工作人员（如巡逻保安、保洁人员、维修人员等）“碰一下”记录工作。

支付宝介绍称，目前，小区业主多通过门禁卡进门，但实体门禁卡的丢失会给小区的安全管理埋下隐患。相比门禁卡，业主使用“碰一下开门”可以减少这类隐患。只需解锁手机、碰一下门禁设备，首次授权验证后，即可快速开门。

此次“碰一下”新服务也将提升亲友访客进小区的体验。访客在大门“碰一下”进小区后，到达单元门时，“碰一下”门禁设备，即可外呼开门。对于开车的访客，到达小区停车场入口时，可“碰一下”保安的引导物料、调出停车导览，更快找到指定停车区域。

物业工作人员，包括巡逻保安、保洁人员、维修人员等，可以“碰一下”记录工作：以往他们在一些指定工作区域、完成相应工作后（比如日常小区巡逻和电梯检测），需要手动填写姓名、日期等信息记录工作，现在只需要在相应工作区域“碰一下”即可录入系统。

2024 年 11 月，绿城服务、饿了么联合支付宝就曾推出“碰一下开门”新体验，业主下单订外卖后，骑手用支付宝“碰一下”最快 3 秒登记入园，让外卖骑手进小区送餐不再难。这也是支付宝“碰一下”产品应用继支付、点餐、文旅等场景后，首次应用在物业服务场景。