据 The Information 报道，Meta 旗下社交网络平台 Instagram 正开发一款适用于 iPad 的应用程序。这一消息来自一位了解 Instagram 最近动态的 Instagram 员工，该员工透露，Instagram 正在利用 TikTok 面临的困境来拓展自身业务，开发 iPad 应用也是其中的一部分。

自 2010 年 Instagram 上线以来，用户就一直期待能有一款 iPad 版本的应用。然而，Instagram 一直以来仅提供 iPhone 版本的应用。2022 年，Instagram 首席执行官亚当·莫塞里（Adam Mosseri）曾表示，由于没有足够多的用户强烈要求开发 iPad 应用，所以该计划并未被列为优先事项。2020 年，莫塞里还以公司员工数量有限、工作繁重为由，称 iPad 应用并非当时最紧迫的任务。

尽管目前没有 iPad 版本的 Instagram 应用，但 iPad 用户仍可以运行 iPhone 版本的 Instagram 应用。不过，由于该应用未针对 iPad 的大屏幕进行优化，用户体验并不理想。

目前，关于 iPad 版 Instagram 的具体信息还很少，也未有明确的发布时间。这款应用是 Instagram 应对 TikTok 可能被禁用而制定的计划的一部分。此外，Instagram 还试图吸引 TikTok 上的热门创作者加入其平台。