零跑汽车全新B系列首款全球化车型——零跑B10正式上市。新车共推出5款车型，包括510km和600km两种CLTC续航版本，其官方指导价格区间为9.98万元至12.98万元。作为一辆紧凑型SUV，零跑B10入门版车型续航就拔高到了用户更需要的500公里级别，做到了同级领先水平。同时，搭载激光雷达+高通双旗舰芯片的高配车型做到了11万级，且软件可通过OTA持续免费升级。智能硬件拉满，品质保障也可靠，电池、电驱、电控、整车四项终身免费质保都给到用户，真正做到“科技平权，好而不贵”，让卓越触手可及。

零跑B10的正式上市，是零跑汽车继与Stellantis集团成立合资公司，及牵手中国一汽达成战略合作后，践行「产品先行+技术先行」双轮驱动战略的关键一步。截至2024年12月底，依托Stellantis全球渠道网络，零跑国际已拓展超400家海外网点，远超2024年年初目标。预计到2025年，零跑国际将形成550家以上的渠道规模。此外，零跑B10将在6月份开启全球路试，2025年将会登陆全球超20个国家与地区市场。

零跑B10采用了自研的端到端大模型智驾，支持高速智能领航辅助、通勤智能领航辅助等高阶功能，未来还将通过OTA实现城区智能领航辅助，相比采用供应商方案，自研智驾可以更稳定的为用户提供免费的OTA升级服务，真正推动高阶智能驾驶技术的全民化进程。

在智能座舱方面，零跑B10搭载了行业顶尖的高通8295芯片，配合Leapmotor OS 4.0 Plus交互系统，以及DeepSeek和通义千问两大超强AI语音大模型，为用户带来了更丝滑的响应和更全面的功能，支持多轮对话、方言识别等，并可与零动空间无缝对接，开启智能交互的新维度。