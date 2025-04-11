据路透社报道，苹果在关税生效前包机从印度空运了约 600 吨 iPhone，折合约 150 万部，以赶在美国加征关税前完成调货。苹果近期加快了在印度的生产步伐，试图在新关税生效前建立库存，从而暂时缓解美国市场可能面临的价格压力。

这次行动揭示了苹果应对美国关税政策的私下策略。在美国这个关键市场，苹果正试图分散供应链、提前备货，以避免新品 iPhone 涨价。

报道称，苹果“是为了赶在关税生效前出货”。为了加快清关速度，苹果曾向印度金奈机场的相关部门施压，要求将通关时间从原本的 30 小时缩短到 6 小时。该消息人士还称，这项“绿色通道”安排借鉴了苹果在中国部分机场使用的模式。

该人士与一位印度政府官员透露，自 3 月以来已有六架、每架可载重 100 吨的货运飞机从印度起飞，其中一架就在新关税生效当天完成起飞。以 iPhone 14 和充电线合计每部约 350 克计算（含包装），这批 600 吨的货物大致相当于 150 万部设备。

市场研究机构 Counterpoint Research 估计，美国目前约有五分之一的 iPhone 进口自印度，其余仍来自中国。苹果每年全球销量超过 2.2 亿部。

据 Rosenblatt Securities 的预测模型显示，若以 54% 的税率计算，美国市场售价为 1599 美元的 iPhone 16 Pro Max 将上涨至 2300 美元——新关税下的溢价可能更为惊人。

为实现产能提升 20% 的目标，苹果在印度加强了空运出货，增加工人数量，并指示富士康在当地的最大工厂周日加班生产。一名知情人士透露，该厂目前已改为每周七天运营。

另有两名知情人士证实，富士康位于金奈的工厂已取消周日休假，这一工厂去年共生产了 2000 万部 iPhone，包括最新的 iPhone 15 与 16 机型。