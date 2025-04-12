通用机器人公司傅利叶正式发布了其首款开源人形机器人 ——Fourier N1。此次发布标志着傅利叶 “Nexus 开源生态矩阵” 项目的落地，Fourier N1不仅在硬件设计上采用了创新的构造，还同步开放了涵盖物料清单、设计图纸、装配指南和基础操作软件在内的完整资源包，以便于全球的开发者进行研究和开发。

Fourier N1的身高为1.3米，重量为38公斤，拥有23个自由度的关节设计，使其在运动灵活性和功能性上表现优异。该机器人结构采用铝合金与工程塑料相结合，既能保证整体强度，又能提升关节的灵活性。此外，其背部插拔式的电池设计，支持单次连续运动超过2小时，满足高频率的测试和快速部署的需求。

在动力系统方面，Fourier N1搭载了傅利叶自主研发的 FSA2.0一体化执行器，并结合自研的控制系统，从而提升了机器人的运动稳定性和抗冲击能力。经过测试，该机器人能够以最高3.5米每秒的速度稳定奔跑，展现出出色的动态性能。

此次开放的首批材料包括从硬件到基础控制系统的核心构建要素。开发者可以直接利用这些材料，快速搭建自己的机器人系统，开展相关的研究与开发。为了便于开发者使用，傅利叶还将基础操作软件的代码开放至 GitHub，并提供通讯接口封装，助力用户更好地与机器人进行互动和控制。