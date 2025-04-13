广汽昊铂品牌焕新后的首款旗舰产品——昊铂HL以“家庭智能新豪华SUV”的精准定位，携纯电/增程两大动力、五座/六座两种布局，共8款车型正式上市，官方指导价26.98万-31.98万元。此外，广汽发布了由12款车规级芯片构成的芯片产品矩阵，并正式发起“汽车芯片应用生态共建计划”，促进全产业链健康可持续发展。

昊铂HL以顶奢游艇为设计原点，将海洋的律动之美和游艇的动感优雅融为一体，打造出“一眼豪华”的视觉体验。前脸设计来自山海灵感，横向贯穿灯线如海天交界线，竖向灯组似远山轮廓，磅礴气势跃然眼前。车身侧面，优雅车身搭配光塑曲面，展现向海而行的无限延伸之势。车身尺寸5126*1990*1750mm，轴距3088mm，恢弘体量搭配流线型车身，更有迈巴赫同款德国默克珠光色漆着色，暴晒10年不褪色，尽显高端质感。

进入座舱，游艇环抱式布局带来全景化大视野，仿佛置身游艇驾驶舱。内饰大量采用软质材料包裹，四门饰板与副仪表台选用百年影木木皮装饰，搭配Alcantara全麂皮顶棚，彰显家庭生活质感品位。二排双零重力座椅堪称全家出行的“移动理疗室”，参照NASA标准127.5°黄金零压角，搭配12向电动调节、一键零重力及同级唯一18点热石按摩，轻松实现老人久坐不累、孩子不夹腿、妈妈不夹裙。

智能科技领域，昊铂HL坚持科技不是冰冷的参数，而是对每位家人的关怀。智能座舱搭载新一代高通骁龙8295P芯片，算力提升4倍，支持2.88秒车机唤醒，0.19秒极速应用切换，响应速度提升3倍，可及时满足每一位家庭成员的需求。基于广汽全新一代端云一体AI大模型与DeepSeek-R1大模型的深度融合，语音交互实现质的飞跃，支持超10轮次上下文对话，高噪/低分贝场景识别率达99%，同时其支持声纹识别，可根据不同用户习惯推荐影音娱乐、调节座椅，搭配车内六屏互动，长途旅行，爸爸开车，妈妈追剧，孩子看动画，让全家每一个人的需求都能被温柔照顾到。

智能驾驶方面，昊铂HL搭载广汽全新GSD高阶智驾，全系标配激光雷达与Orin-X芯片等智能硬件，融合端到端大模型算法，实现无图领航，全场景覆盖率超99%，可让每一位家庭驾驶者都能化身“老司机”，早晚高峰接娃、通勤、购物均能安全无忧。高速场景下，昊铂HL跟车平顺无顿挫，面对锥桶占道可自动变道，自动上下匝道成功率达98%；城区场景中，熟练应对红绿灯启停、无保护左转、潮汐车道及环岛通行，遇到行人、自行车可提前预判并主动让行。其超级智慧泊车功能支持3km超长记忆泊车，离车自动泊入等，极限窄车位亦可精准入位。

在广汽集团体系化安全标准下，昊铂HL以“碰撞安全+智驾安全+夜间安全+电池安全+细节安全”五大维度，为全家人打造安全港湾，让用户开得放心，更让全家人安心。

碰撞安全是守护家庭的底线，昊铂HL采用超强泰坦笼式钢铝混合车身，铝合金和高强度钢占比78%，关键接头采用一体式铸铝件，车身刚度提升25%。该结构通过2024版C-NCAP五星认证，在56km/h全正面碰撞、50km/hMPDB等36种工况中展现出卓越的防护性能。智驾安全是守护家庭的智慧防线，广汽GSD高阶智驾具备比类人更超人的安全性，提前预判风险并精准应对，智能守护家庭出行安全。此外，针对用户担忧的智驾误判风险，广汽昊铂推出行业首创的“智驾安心险”，首年免费赠送，最高300万元保额覆盖智驾系统责任事故，让用户放心体验高阶智驾。

夜间安全是护航家庭的明亮灯塔，昊铂HL搭载行业首发的“暗夜之瞳”军工级夜视系统，通过像素级AI成像引擎及微光色彩重构技术，让夜间行车获得接近白昼的视觉效果，提升夜间行人、动物，及周边障碍物的识别率，实现昼夜无缝安全守护。电池安全是守护家庭的能量堡垒，昊铂HL采用“阻热-耐热-防火”三重防护体系：三元方壳电池搭载热蔓延抑制技术，配合超稳电极界面和云端电池管理系统，实现毫秒级风险预警，杜绝电池安全隐患。

细节安全是呵护家庭的无声守护，昊铂HL搭载行业首创驾驶安全实时预警系统，可根据驾驶员体型、坐姿及座舱状态，预判碰撞风险并语音引导；国内首款自研融合控制算法的主动预紧安全带，可提前感知风险，精准预收紧并振动提醒，提升驾驶信心；二排专属后向来车提醒功能，有效预防“开门杀”。此外，全车防夹手设计、电动无缝腿托、内舱纯平地板及B柱拉手等细节，尽显对家庭用户驾乘安全的细致关怀。

昊铂HL首搭昊铂智慧数字底盘，堪称全家出行神器。全系标配智能调节减震器SDC、空气悬架，最大100mm可调节行程，兼顾操控与舒适。双线融合超级魔毯、鹰爪系统ASTC、行业首创融合电子差速锁等亮点功能，使车辆的舒适性、安全性及通过能力均得到显著提升，在崎岖山路如履平地，使父母远离晕车，并让孩子、妈妈等敏感人群在颠簸中也能安稳入睡。

动力方面，昊铂HL提供纯电/增程两种选择：纯电版车型有多续航版本可选，最高搭载108kWhCTP电池包，能量密度超180Wh/kg，CLTC续航达750km，支持800V/5C超快充，5分钟补能265km，充电比喝咖啡更快，跨城探亲再也不必头疼；增程版采用“大电池小油箱”架构，60kWh骁遥电池可实现同级最大的350km纯电续航，配合53L油箱及3.7kWh/L转化效率，综合续航突破1200km。目前，昊铂拥有规模位居中国车企第一的超充网络，已上线11300根高压直流充电桩，到年底将超过20000根，覆盖全国31省203城，真正做到随时随地享受充电自由，让用户彻底告别里程焦虑，畅享无忧出行体验。