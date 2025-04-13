上汽集团全面展示了最新的战略规划、技术成果及产业合作进展。如荣威与MG品牌将携手地平线开展合作，卓驭方案将应用于上汽通用五菱旗下的宝骏车型；首款全固态电池“光启电池”将落地，此外，Momenta的自动驾驶技术也将赋能上汽智己品牌。除此之外，上汽还透露了梳理的全新战略布局，还发布了涵盖技术创新、智能驾驶、产业生态与全球化布局的“内外组合拳”，为应对汽车产业的深度变革注入强劲动能。

1、荣威与MG将携手地平线，推动智能驾驶技术加速落地；2025 年将有多款荣威、MG 品牌主力车型搭载 J6E 智驾平台。未来，地平线还将赋能上汽全场景 NOA 高阶智驾方案。

2、卓驭方案将应用于上汽通用五菱旗下的宝骏车型；

3、鸿蒙智行有望首发落地于传闻中的全新品牌“尚界”；

4、Momenta的自动驾驶解决方案将赋能智己汽车。

在智能化领域，上汽全力构建完整的技术生态，分别在五个方面进行了创新和实施落地。

1、底盘方面，整合旗下所有线控研发资源，打造全栈自研的第二代线控底盘，预计2027年前落地，支持L3级别自动驾驶；

2、电子架构方面，自研的“上汽银河全栈4.0”将于今年正式搭载，具备自学习、自进化、自成长能力；

3、出行服务方面，享道出行Robotaxi累计运营里程已超140万公里，成为首个由车企主导的L4级自动驾驶运营平台；

4、芯片领域，组建数十亿规模的国产化芯片基金，2024年底国产化率已超行业平均水平。

5、电池领域，2027 年，上汽首款全固态电池“光启电池”将落地。其能量密度超过 400wh / kg、体积能量密度超过 820wh / L、电池容量能够超过 75Ah。该款固态电池在针刺以及 200℃热箱的场景下，能够确保电芯不起火不爆炸，其低温容量保持率超过 90%。