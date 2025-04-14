在任天堂 Switch 2 的发布活动中，最引人注目的消息是部分游戏将以史无前例的每款 80 美元的价格出售。这无疑成为了游戏玩家们热议的话题，尤其是此前 PlayStation 5 和 Xbox Series X｜S 的发布已将游戏标准价格提升至 70 美元。

尽管大多数玩家对价格上涨并不买账，但游戏开发成本不断攀升也是不争的事实。索尼 PlayStation 前首席执行官肖恩·莱登（Shawn Layden）在接受 PlayerDrive 视频采访时，对这一游戏价格上涨现象发表了自己的看法。

莱登指出，如果考虑到通货膨胀因素，游戏价格实际上已经下降了。他认为，如果游戏公司在每一代游戏机推出时将游戏价格提高 5 美元，玩家或许会更容易接受价格上涨。莱登解释说：“2025 年，你知道 1999 年的 59.99 美元相当于现在的 100 美元左右。所以，与你的生活成本相比，你的购买力现在比以前小得多。但公司一直不愿意提高价格，因为——我当时也在其中——他们本应该在每一代游戏机推出时，将软件价格提高 5 美元，并将其作为惯例，那么到现在价格早就达到 90 美元了。”

尽管听起来有些令人不悦，但莱登的观点确实有一定道理。在 SNES / Genesis 时代，游戏的价格就已经在 60 到 80 美元之间，这一标准价格一直持续到 PS5 和 Xbox Series 时代，也就是说，游戏价格在 20 到 30 年的时间里都没有上涨。如果索尼、任天堂或微软在每一代游戏机推出时将游戏价格提高 5 美元，虽然玩家可能不会喜欢，但相比一次性看到游戏价格从 70 美元涨到 80 美元甚至 90 美元，这样的逐步涨价或许更容易被接受。

任天堂若持续推出 80 美元定价的游戏，其他游戏厂商是否会效仿？Take-Two 是否会将《GTA 6》定价为 90 甚至 100 美元？这一前景令人担忧。然而，无论玩家是否愿意，游戏价格上涨似乎已成为不可避免的趋势。