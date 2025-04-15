广汽本田P7正式上市，共推3款车型，价格区间为19.99-24.99万元。新车定位中型SUV，采用纯电动力，有后驱和四驱动力可选，其中后驱版本续航达到650公里（CLTC工况），四驱版本续航为620公里（CLTC工况）。同时搭载Honda SENSING 360+高阶智驾系统。

广汽本田P7侧面的设计和已上市的东风本田S7基本保持一致，配备隐藏式电动车门外拉手和流媒体外后视镜并集成转向灯。广汽本田P7的C字型尾灯组与车头设计相呼应。尺寸方面，新车长宽高分别为4750/1930/1625mm，轴距为2930mm，定位为中型SUV。

智驾方面，新车采用Honda SENSING 360+高阶智驾系统，配备9个车外摄像头、5个毫米波雷达和12个超声波雷达。动力方面，广汽本田P7提供单电机后轮驱动和双电机四轮驱动两套动力系统，单电机版本最大功率为200kW，并配备来自宁德时代的三元锂电池组。双电机版综合最大功率350kW（前150kW+后200kW），前电机峰值扭矩350N·m，后电机峰值扭矩420N·m，0-100km/h加速时间最快4.6秒。电池方面，广汽本田P7配备宁德时代电池，电池容量为89.8kWh，单电机版CLTC工况续航里程为650km，双电机版CLTC工况续航里程为620km。驾驶模式方面，新车将提供R超享模式和V专属模式，其中R超享模式能让新手快速上手，而V专属模式则将开放更多的车辆权限给驾驶者。