英特尔宣布同私募股权企业 Silver Lake 银湖资本达成 FPGA 子公司 Altera 股份出售协议。Silver Lake 将以 87.5 亿美元的估值买下 Altera 51% 的股份，英特尔继续持有剩余 49% 股份。

这笔交易预计将于 2025 年下半年完成，但须符合惯例成交条件。在交易完成后 Altera 将正式成为最大的独立 FPGA 半导体解决方案公司。

英特尔还宣布，现任 Marvell 美满产品与技术总裁 Raghib Hussain 将接替 Sandra Rivera 担任 Altera 首席执行官，这一任命将于 2025 年 5 月 5 日生效。

英特尔首席执行官陈立武表示：

今天的公告反映了我们对突出重点、降低支出结构和加强资产负债表的承诺。Altera 将继续推进产品组合的重新定位，以参与 FPGA 市场中增长最快、利润最高的细分市场。

我们非常感谢 Sandra 在其 25 年的英特尔职业生涯中所表现出的强有力的领导力和持久的影响力，并祝愿她在开启新的篇章时继续取得成功。Raghib 是一位出色的高管，他丰富的行业经验和成功的业绩记录是我们选择他来领导业务发展的基础。

我们期待着在交易完成后与银湖合作，因为他们的行业专长将有助于加速 Altera 的发展，并为英特尔带来更多的经济价值。