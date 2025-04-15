4 月 14 日，日本高知地方法院对一起改装并销售任天堂 Switch 的案件作出判决。58 岁的运输业商人 Fumihiro Otobe 被认定有罪，被判处两年有期徒刑，缓刑三年，并处罚金 50 万日元。Fumihiro 成为日本因改装和销售任天堂 Switch 而被逮捕并受处罚的第一人。

法院查明，Fumihiro 通过在二手 Switch 主板上焊接改装芯片，并将这些改装后的游戏机以约 195 美元的价格在线销售。这些改装游戏机被捆绑了 27 款盗版游戏，但目前尚不清楚 Fumihiro 在被捕前究竟卖出了多少台此类设备。

图源： RKC News NNN

值得注意的是，Fumihiro 是依据《商标法》被起诉，而非 2019 年通过的《不正当竞争防止法》，后者部分条款针对的是对游戏机的改装和破解行为。此前，全球知名的虚拟主播 Usada Pekora 因涉嫌在直播中使用破解的《宝可梦绿宝石》卡带，而不得不删除相关直播存档，以避免违反《不正当竞争防止法》。

Fumihiro 的案件不禁让人联想到另一名游戏机破解者——加拿大人加里·鲍瑟。2020 年 10 月，鲍瑟在多米尼加共和国被捕，他因开发和销售用于破解游戏机（尤其是任天堂 Switch）的设备而受到指控，其背后是臭名昭著的盗版团伙 Team Xecuter。鲍瑟受到的处罚比 Fumihiro 更为严厉：他被判处三年监禁，2023 年因表现良好提前获释，但仍欠任天堂数百万美元的罚款，这些罚款可能会从他今后的收入中持续扣缴。

任天堂在鲍瑟被捕时曾发表过一份略显夸张的新闻稿，感谢美国多个执法机构协助逮捕鲍瑟，并表示：“任天堂感谢联邦检察官和执法机构的辛勤工作和不懈努力，以遏制全球范围内的非法活动，这些活动对任天堂和整个游戏行业造成了严重伤害。”然而，截至目前，任天堂尚未就 Fumihiro 的判决发表类似的“胜利宣言”式声明。

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