4 月 14 日，日本高知地方法院对一起改装并销售任天堂 Switch 的案件作出判决。58 岁的运输业商人 Fumihiro Otobe 被认定有罪，被判处两年有期徒刑，缓刑三年，并处罚金 50 万日元。Fumihiro 成为日本因改装和销售任天堂 Switch 而被逮捕并受处罚的第一人。

法院查明，Fumihiro 通过在二手 Switch 主板上焊接改装芯片，并将这些改装后的游戏机以约 195 美元的价格在线销售。这些改装游戏机被捆绑了 27 款盗版游戏，但目前尚不清楚 Fumihiro 在被捕前究竟卖出了多少台此类设备。

值得注意的是，Fumihiro 是依据《商标法》被起诉，而非 2019 年通过的《不正当竞争防止法》，后者部分条款针对的是对游戏机的改装和破解行为。此前，全球知名的虚拟主播 Usada Pekora 因涉嫌在直播中使用破解的《宝可梦绿宝石》卡带，而不得不删除相关直播存档，以避免违反《不正当竞争防止法》。

Fumihiro 的案件不禁让人联想到另一名游戏机破解者——加拿大人加里·鲍瑟。2020 年 10 月，鲍瑟在多米尼加共和国被捕，他因开发和销售用于破解游戏机（尤其是任天堂 Switch）的设备而受到指控，其背后是臭名昭著的盗版团伙 Team Xecuter。鲍瑟受到的处罚比 Fumihiro 更为严厉：他被判处三年监禁，2023 年因表现良好提前获释，但仍欠任天堂数百万美元的罚款，这些罚款可能会从他今后的收入中持续扣缴。

任天堂在鲍瑟被捕时曾发表过一份略显夸张的新闻稿，感谢美国多个执法机构协助逮捕鲍瑟，并表示：“任天堂感谢联邦检察官和执法机构的辛勤工作和不懈努力，以遏制全球范围内的非法活动，这些活动对任天堂和整个游戏行业造成了严重伤害。”然而，截至目前，任天堂尚未就 Fumihiro 的判决发表类似的“胜利宣言”式声明。