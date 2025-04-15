小鹏汽车在中国香港举办面向全球消费者的第一场品牌发布会——小鹏全球热爱之夜2025首款全球旗舰小鹏X9上市发布会，以“科技树”的形式展示了其围绕AI和新能源技术建立起的差异化优势，分享了在飞行汽车、AI机器人领域的技术布局成果，并宣布将继续以技术创新和本地化战略加速全球市场布局。

发布会上，全球旗舰、超舒适AI大七座2025款小鹏X9正式上市，新车共发布四个版本，包括650长续航Max、740超长续航Max、702四驱高性能Max以及星舰版，官方指导售价分别为35.98万元、37.98万元、39.98万元以及41.98万元。

小鹏汽车坚持长期主义，建立起自动驾驶全栈自研体系，涵盖了云端大模型、车端大模型、面向大模型开发的AI芯片，以及面向大模型开发的底层架构四个领域，推动行业的跨越式发展。同时以飞行汽车和AI机器人为支点，拓展未来出行想象力。

基于全栈自研体系，小鹏汽车成为国内率先实现端到端大模型量产上车的车企，赋能智驾系统在中国复杂路况中积累了海量实战经验，并获得更丰富的长尾场景和有效数据，展现出更高的全球适配性。目前，小鹏汽车开始训练72B（720亿）参数量的基座模型，是中国自动驾驶上史无前例的参数规模，这样的大模型具备更高的全球适应性，小鹏AI智驾正加速向全球演进。

为匹配高阶AI智驾的算力需求，小鹏汽车全栈自研体系的核心技术成果——小鹏图灵AI芯片，专为大模型定制，自研神经网络处理大脑、单颗最高可跑30B（300亿）参数量的本地模型，算力是现有芯片的三倍，将于2025年第二季度在中国内地率先量产上车。

发布会上，何小鹏表示：“基于全栈自研AI体系，小鹏汽车将持续加码以智驾为核心的AI技术研发投入，2025年底将实现L3级智驾能力量产落地！”作为全球首颗可同时应用在AI汽车、AI机器人、飞行汽车的芯片，图灵AI芯片不仅为智驾提供算力支持，更为小鹏汽车拓展空中出行场景提供技术支撑。

面对未来10-20年有望达到汽车市场20%销售规模的低空飞行市场，小鹏汽车已率先完成飞行汽车布局，并实现飞行汽车的三电、复合材料、飞控导航、空中智驾四大核心技术全栈自研。其推出的全球首款分体式飞行汽车——陆地航母，已在香港展出。截至目前共收获近4000台订单，计划于2026年实现量产交付。此外，小鹏汽车的飞行汽车制造工厂，预计年产能达1万台，是全球首个流水线规模量产的飞行汽车工厂。

在AI机器人领域，小鹏汽车历时五年研发的IRON机器人，以1:1比例仿照真人打造，手部拥有22个主动自由度，搭载图灵AI芯片，并与智驾系统同源，结合端到端大模型和强化学习，行走时更加自如。目前，小鹏IRON已在小鹏广州工厂投入实训，未来将应用于工厂自动化生产线和门店服务等领域，提升生产效率与服务质量。 在电动化与智能化驱动下，小鹏汽车基于“三电”领域沉淀的技术优势，发布了行业领先的电池技术。小鹏汽车5C超充AI电池搭配5S液冷超充桩，实现“1秒充电超1公里，12分钟充满80%”的极速体验，充电速度超越手机快充，彻底解决用户“里程焦虑”。同时，小鹏汽车已在国内建成2110座自营超充站，并与大众、bp pulse等国际巨头合作。小鹏汽车国际充电网络贯通新马泰及欧洲27国市场，累计在全球接入31个国家的207万个充电桩，让用户补能更便捷。

面对海外市场，小鹏汽车深知真正的全球化不能只是简单的产品复制，还需要建立一套更方便的补能方案，以提前应对尚不成熟的全球市场补能体系。小鹏鲲鹏超级电动体系将纯电续航提升至430km，综合续航达1400km，将于2025年第四季度在中国内地量产上车，为全球用户带来前所未有的出行体验。

基于前瞻性的技术布局，小鹏汽车的每款产品都是同时代的顶级科技产品，连续创造了多个开创性行业第一，让海外用户也真切感受到中国智能电动汽车“智能化和科技领先”的魅力。2022年，小鹏G9以行业领先的技术水准成为新能源汽车行业的科技标杆，持续夺得北欧和中东非等全球核心市场的中高端纯电SUV销量冠军；2023年，小鹏G6凭借第一款800V高压SiC碳化硅平台、全场景智驾、12000T前后一体式压铸技术，在上市当年成为中国20万级全新纯电汽车销冠；2024年，小鹏汽车已进入30多个国家和地区，在欧洲4万欧元以上的高端纯电车型中，销量稳居中国品牌第一，也是中国新势力品牌出口销量第一。2025年第一季度，小鹏汽车再次成为中国新势力品牌销量冠军。2025年第二季度，小鹏汽车迎来其全球旗舰新品——2025款小鹏X9的正式上市。

小鹏X9自诞生以来就为全球大家庭而设计，凭借过硬的产品力与优秀的用户口碑成为2024年中国纯电MPV销冠，为全球用户带来了更具智能化和科技领先的出行体验。2025款小鹏X9全面升舱而至，挑战舒适的隐性标准，496项细节全部重构，35%零部件全部焕新升级，看似年度改款，实则大幅焕新，实现100%为家进化，将“舒适领域”拉高至行业上限。

2025款小鹏X9全球唯一全系标配过道版零重力太空座椅，具备行业唯一的前排坐人也能开启的零重力模式，让用户同时享受到自由进出的便捷和真·零重力座椅的舒适。此外，新车还与权威骨科专家联合研发，为一二排座椅标配10点式（可选装升级16点式）按摩，拥有行业最大指压力度，精准触达用户的每一处疲劳点，随时随地享受专业级按摩。对于常被传统MPV忽略的第三排，2025款小鹏X9同样做到了VIP级舒适体验，全系标配同级唯一可180°躺平电动调节三排座椅，还具有座椅加热功能，彻底改变第三排的“凑合坐”，让每一位家庭成员都能坐享舒适。

想要坐得舒适，超大的车内空间必不可少，2025款小鹏X9的驾驶舱媲美豪华品牌全尺寸SUV，第二排座椅极限空间媲美波音787头等舱，第三排可形成7.7㎡的魔方大空间，以全车三排空间全面升舱，让全员C位，无须妥协。同时，小鹏X9首创第三排座椅一键电动收纳，轻触瞬间即可拥有家用大四座，解锁露营、骑行、路亚等多种生活方式。

小鹏X9是全球唯一搭载主动式后轮转向的MPV，拥有同级最小5.4m转弯半径，窄路掉头、狭窄车位泊入等极限情况下依然游刃有余，做到大车也好开。2025款小鹏X9还全系标配百万级舒适底盘，全系标配双腔空气弹簧与智能可变阻尼减振器、全系标配同级领先的全铝底盘与六个液压衬套，平稳应对各种稀碎烂路和减速带来的挑战，配合同级最大90mm悬架调节范围，适应各种复杂路况，带来稳定灵动的驾驶体验。

新车应用自研的AI底盘技术，拥有毫秒级的路面记忆能力，支持每秒1000次的路况扫描和200次的悬架调节，结合云端大模型的智能标记能力，主动记忆路面坑洼，越用越懂路，越开越平顺，真正做到“轻车熟路”。为了进一步提升驾乘舒适性，2025款小鹏X9搭载了全球首创的6D舒适防晕车算法，有效缓解山路行驶和拥堵路况带来的晕车感，使出行更加惬意。作为家的延伸，座舱静谧性也至关重要。2025款小鹏X9对标百万级标杆，投入超5000万研发费用，总计实现58项升级，使隔音、静音性能全面提升，实现了百万级静谧水平，营造更加舒适的出行体验。

在舒适全面升舱之外，2025款小鹏X9还具有全场景智能驾驶、领先的三电系统以及硬核的安全保护，集硬核科技于一身，给予家人无微不至的守护。新车全系标配图灵AI智驾，不选装、不订阅、不收费，全面应用端到端大模型，拥有堪比老司机的智驾水准，并且还具备行业首创划线生成车位框交互能力，划哪停哪，破解大车难停的问题。

2025款小鹏X9全系标配全域800V高压SiC碳化硅平台，全系续航里程提升，充电更快，长续航升级5C超充AI电池，全系可实现充电13分钟，续航400km以上，一杯咖啡的时间即可放心出发；16.2kWh/100km的电耗水平更是同级最低，让用户不为补能焦虑，拥有说走就走的底气。2025款小鹏X9以全维度的安全保障打造家庭堡垒，采用行业唯一前后一体式铝压铸车身结构，整车扭转刚度46000N·m/deg，是传统钢车身的3倍以上，还标配14项主动安全配置，AEB工作范围最高支持150km/h。2025款小鹏X9采用了防弹装甲电池包，侧向能够承受890kN的压力，顶部耐高温1000℃，可抵抗2000J底部冲击，环绕式为电池乃至整车安全保驾护航。

2025款小鹏X9配备了同级最大21.4英寸生态娱乐屏，升级莱茵防蓝光护眼，拥有三层防夹保护罩，全方位保障家人安全。新增“无麦k歌”功能，让旅途中的欢唱更随心所欲。新车还升级配备了220V车内电源、10.8L超大容积冷热一体式大冰箱，以及全球唯一环绕式静感柔风中央空调等丰富配置，为家人带来更舒适的全场景移动生活空间。

此外，2025款小鹏X9内外饰同样全面精致焕新，新增20英寸星耀悬浮轮毂，采用劳斯莱斯同款动态定轴悬浮技术，还有具备安全防夹功能的全车5门豪华无感电吸门。座舱内软质包覆范围升级至26.6㎡，按键、饰板等材质升级了PVD真空镀膜工艺，整车精致感与豪华感全面提升。2025款小鹏X9为用户上新了星云紫、星系蓝、哑光版星舰灰三款车身配色，配合气宇灰、月影咖、深空灰三款内饰主题，满足不同用户的风格喜好。以香港这个中西连接的窗口为起点，2025款小鹏X9将凭借极致的舒适体验重塑家用大七座舒适天花板，为全球用户带来更智能、更前沿的全新出行生活。2025年下半年，小鹏X9还将登陆欧洲，助力小鹏汽车开拓全球市场，加速驶向全球60个国家和地区，成为面向全球的AI汽车公司。